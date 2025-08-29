PiKiの新曲「88888888」が二宮和也主演映画『８番出口』コラボレーションソングに決定
FRUITS ZIPPER松本かれんとCUTIE STREET桜庭遥花による新ユニット“PiKi”新曲「88888888」（読み：ハチハチ）が、二宮和也主演映画『８番出口』のコラボレーションソングに決定した。楽曲は、映画の音楽を担当する中田ヤスタカが手掛けた。
■映画『８番出口』とのコラボレーションムービーも公開
「88888888」は、映画公開日の8月29日0時から配信がスタート。PiKiは、同日に放送されたテレビ朝日『MUSIC STATION』に初出演し、同曲を初パフォーマンス。放送終了後の22時には、コラボレーションムービーも公開された。ぜひチェックしてみよう。
※本楽曲は映画『８番出口』とのコラボレーションソングです。劇場内では使用されません。
■リリース情報
2029.08.29 ON SALE
DIGITAL SINGLE「88888888」
