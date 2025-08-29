PiKiの新曲「88888888」が二宮和也主演映画『８番出口』コラボレーションソングに決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

FRUITS ZIPPER松本かれんとCUTIE STREET桜庭遥花による新ユニット“PiKi”新曲「88888888」（読み：ハチハチ）が、二宮和也主演映画『８番出口』のコラボレーションソングに決定した。楽曲は、映画の音楽を担当する中田ヤスタカが手掛けた。

■映画『８番出口』とのコラボレーションムービーも公開

「88888888」は、映画公開日の8月29日0時から配信がスタート。PiKiは、同日に放送されたテレビ朝日『MUSIC STATION』に初出演し、同曲を初パフォーマンス。放送終了後の22時には、コラボレーションムービーも公開された。ぜひチェックしてみよう。

※本楽曲は映画『８番出口』とのコラボレーションソングです。劇場内では使用されません。

■リリース情報

2029.08.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「88888888」

■映画『８番出口』のキービジュアル

■映画『８番出口』のロゴ

■PiKiのアーティスト写真