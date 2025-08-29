29日午前11時すぎ、新潟県上越市内でイノシシが車や自転車に衝突する事故が、5分ほどの間に3件立て続けに発生しました。警察は警戒を呼びかけています。



1件目は午前11時6分ごろ、上越警察署に近い同市藤野新田で道路を走行中の軽トラックの右側面に向かって、体長約1mのイノシシが突進し衝突しました。約2分後の午前11時8分ごろには、100mほど離れた同市下門前の道路を走っていた軽乗用車にイノシシが正面衝突。この2件でケガ人はいませんが、いずれも車体に傷が残りました。



3件目が起きたのは、さらに2分後の午前11時10分ごろ。場所は第1・第2の現場とは関川（川幅約150ｍ）を挟んだ同市新光町3の路上で、50代男性の自転車にイノシシが右側面から突進して転倒させました。男性は両足のすねを擦りむくケガをしています。



3件が同一のイノシシによるものかはわかっていませんが、警察によりますと付近を通った人から「イノシシが川を泳いで反対側に渡っている」という目撃情報が寄せられていました。また3件目の事故後、イノシシは用水路に入って移動していったということです。



いずれの場所も住宅や商店が多く、病院や公共施設も立ち並ぶ地域です。警察はイノシシを見かけたら近寄らず、警察や市役所に連絡するよう呼びかけています。