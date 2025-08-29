やっぱり【UNIQLO：C】がオシャレ！ 大人が狙いたい♡「優秀アイテム」

新作が発売されるたびSNSでも話題を呼ぶ【UNIQLO : C（ユニクロ：シー）】。今回は2025年秋冬コレクションから、大人が狙いたいシャツとキュロットをピックアップ。トレンドのクラシックスタイルが叶いそうなきれいめのラインナップは、1軍として活躍する予感。プライベートにもお仕事シーンにも活躍しそうです。

きちんと感と女性らしさを両立したコクーンシャツ

【ユニクロ】「コットンコクーンシャツ」\3,990（税込）

きちんと感がありながら、ふんわりとしたボリューム袖が女性らしいアクセントになるシャツ。ボディラインを拾いにくく、きれい見えしつつ楽に着られそう。ショート丈なので、ワイドなボトムスと合わせても好バランスです。清潔感があって好印象が狙えるオフホワイトと、知的で落ち着いた雰囲気が漂うネイビーの2色展開。

ショートブーツと合わせやすい！ すっきりクロップド丈

【ユニクロ】「キュロット」\3,990（税込）

フロントタックが入ったワイドなシルエットで、窮屈感なくスカートのように穿けそうなキュロット。ウエストは後ろゴム仕様で楽ちん。足首が見えるクロップド丈なので、ショートブーツ合わせも楽しめそうです。秋ムード高まるダークブラウンのほか、ダークグレー・ブラックなどシックな色味をラインナップ。シャツと合わせてクラシカルに、スウェットシャツでカジュアルに、さまざまな着こなしで活躍する予感。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

writer：Emika.M