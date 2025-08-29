Æü·Ð225ÀèÊª¡§29Æü22»þ¡á270±ß°Â¡¢4Ëü2420±ß
¡¡29Æü22»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯9·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ270±ß°Â¤Î4Ëü2420±ß¤ÈµÞÍî¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ4Ëü2718.47±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï298.47±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï5539Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3058.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ14¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï16.68¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦22»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 42420¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-270¡¡¡¡¡¡¡¡5539
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 42420¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-270¡¡¡¡¡¡ 80529
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3058.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -14¡¡¡¡¡¡¡¡7122
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 27435¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -85¡¡¡¡¡¡¡¡ 262
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 775¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-3¡¡¡¡¡¡¡¡ 278
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
