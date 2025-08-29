抜群のスタイルを持つ“自称清楚系”美女キャバ嬢が登場。お店のキャッチコピーは「可憐嬢」だが、本心では狩野英孝のようになりたいとギャップを語った。

【映像】スタイル抜群！紐ビキニで横たわる色白キャバ嬢・いおりさん（全身姿も）

8月27日（水）、ABEMAにて『CHANCE＆CHANGE』#38が放送。全国から超人気キャストが集結し、驚愕のエピソードを語り合った。MCは狩野英孝、ABEMA・瀧山あかねアナウンサー。

初登場のいおり（六本木・ジャングル東京）のキャッチコピーは「狩野さんになりたい自称清楚女子」。いおりは色白の肌と抜群のスタイルがあらわな紐ビキニを着てビーチで優雅にくつろぐセクシーショットを披露した。

いおりは「お店では『可憐嬢』で売り出されているけど、本当は面白いキャラにふりたい。もっと面白キャラになりたいんです」とギャップを明かし、狩野への憧れを熱弁。狩野から「お店で笑い取らなくてもいいじゃないですか」と不思議がられると、いおりは「作曲センスとか…」とリスペクトし、「お客さんを笑顔にしたい」と理想の接客を語った。