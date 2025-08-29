チアで元日本2位に輝いたというタフネスキャバ嬢が登場。ツインテール姿と引き締まったスタイルのギャップが可愛すぎるセクシーショットを披露した。

【映像】元チアダンサーキャバ嬢・まりやさんのセクシーショット（写真あり）

8月27日（水）、ABEMAにて『CHANCE＆CHANGE』#38が放送。全国から超人気キャストが集結し、驚愕のエピソードを語り合った。MCは狩野英孝、ABEMA・瀧山あかねアナウンサー。

「タフネスチアダンサー」と紹介されたのは初登場のまりや（銀座・ネクスト銀座）。まりやはこの日、デコルテと肩を大胆に露出したオフショルダースタイル。細く引き締まったスポーティーな下着姿とツインテールのギャップが可愛いセクシーショットを披露した。

もともとやっていたというチアの成績は衝撃的。まりやは「高校が日本4位、大学が日本2位」と明かし、ベッキーは「めっちゃすごい！！」とびっくり。まりやは「チアは厳しすぎて大学ではやらないと思ったけど、たまたま入ったのが強い大学だった。やらずに後悔するよりかはやった方がいいかなと思って」と明かし、狩野は「根性がありそう〜！」とまりやの活躍に期待した。