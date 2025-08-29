今すぐ【コストコ】行きたーーーいッ！ ティータイムがシャレる♡「新作ベーカリー」
コスパ最強でボリューム満点の食品がずらりと並ぶ【コストコ】。豪快なビジュアルに目を奪われがちですが、パッケージを開けてみると意外に可愛らしかったり、小分けしやすかったりと食べやすさも抜群なんです。今回は、そんな魅力が詰まった食品の中から、ティータイムにぴったりな「新作ベーカリー」をピックアップしてご紹介します。
食べ応えも抜群！「サマーデニッシュアソート」
「これはリピしたい」と、@potipoti212さん紹介するのは「サマーデニッシュアソート」。集合体はかなりのインパクトですが、お皿に移すと印象はガラリ！ さらにカットするとフィリングが見えて、可愛さアップ！ アーモンドチップがトッピングされたパイナップル・ラズベリー・塩キャラメルが各3個入りです。
まるでホテルのラウンジ気分「アールグレイスコーン」
続いては、アフタヌーンティの定番フードから冷蔵保存ができる「アールグレイスコーン」。そのままでも食べられますが、電子レンジやオーブンで温めるのもおすすめです。ホイップクリームやハチミツ、チーズと合わせるなど、アレンジも楽しんで！
パーティーにぴったり「米粉のスイスロール / イチゴ & チョコ」
3つ目は、2本で1キロ越えと、期待を裏切らないボリューム感の「米粉のスイスロール / イチゴ & チョコ」です。パーティなら大皿に盛り付けて、ビュッフェスタイルにするも良し！ 小皿に取り分けるなら、ソースや果物を添えてカフェ風スイーツにするも良しです。
屋外ティータイムなら 「ベニエ ココアヘーゼル/ パッションフルーツ」
最後は、パクっと食べやすい「ベニエ ココアヘーゼル / パッションフルーツ」。ベニエは、ドーナツのような揚げ菓子で、中にクリームが入っています。新フレーバーのパッションフルーツは「爽やかな甘酸っぱさ」と、@hirokostyle33さんが感想を投稿。片手で食べられるので、キャンプやアウトドアのおやつにもおすすめです。
【コストコ】の新作ベーカリーで、素敵なティータイムを過ごして！
