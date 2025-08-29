¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡Û±»À¸ÀµµÁ¡¡Æ²¡¹¤Î¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¡¡ÅöÃÏ¤Ø¤Î¶ì¼ê°Õ¼±¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤ÎSG¡ÖÂè71²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤Ï4ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡4ÆüÌÜ6R¤Ç3¥³¡¼¥¹¤«¤é°®¤Ã¤Æ2Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿±»À¸ÀµµÁ¡Ê49¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬Æ²¡¹¤ÎÍ½Áª¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡º£Àá¤Ï6¹æÄú¤Î½éÆü¥É¥ê¡¼¥àÀï¤ò2Ãå¤Ç¥¯¥ê¥¢¡£6Àï¥ª¡¼¥ë3Ï¢ÂÐ¤È°ÂÄê´¶È´·²¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡7·î¤Ë¤ÏÅöÃÏÄÌ»»9ÅÙÌÜ¤ÎV¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤Éº£¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î½Ð¤»¤ëÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£½àÍ¥¤Ï11R1¹æÄú¡£¤³¤ó¿È¤ÎÁö¤ê¤ÇÍ¥¾¡Àï¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£