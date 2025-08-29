友人に向かって「相当きもいで？」→あとで謝られても許せない発言にイラッ｜ごめんで済むと思っている友人【ママリ】

長男・たつきとの幸せな日々を送るまりえ。しかし、その日常に影を落とすのは、幼馴染のさちこの存在だった。どんなに心ない言葉を浴びせても、最後は「ごめん」で片づけようとする。夫と笑い話にしてやり過ごしてきたものの、その「ごめん」が通じなくなる日は、刻一刻と近づいていた。『ごめんで済むと思っている友人』第3話をごらんください。

さちこは、たつきの顔の変化やまりえのバッグにまで口を出し、「ごめん」で済ませる無神経さを加速させていく。まりえは夫と相談し、既読スルーを選ぶが、次第にその心ない言葉に限界を感じ始めていた。

6か月のわが子に「いじった？」

たつきが生後6か月を迎え、私たちはハーフバースデーの記念写真を撮った。親バカかもしれないけれど、最高の思い出。インスタに投稿すると、すぐにさちこからLINEが届いた。



「あれ？ たつきくんってそんな顔してた？」



また始まった、と私はため息をついた。

たつきは生まれてから奥二重だったけれど、最近二重の線がくっきりしてきただけ。



「この年でいじった？ マッサージ頑張ったん？」

「マシなってるやん笑 あ、ごめん！ おめでとう！笑 おつかれ！！」



…「いじった？」って何その言い方。

せっかくのハーフバースデーなのに、どうしてこんなことを言うの？



私はスマホを持って、隣にいたゆうすけに画面を見せた。

エスカレートするディスりにうんざり

「ねぇ、またさちこからきたんだけど…」

「うわ…」



ゆうすけが画面をのぞき込み、表情を曇らせる。



「ひどくない？ せっかくのお祝いなのに」

「うん、さすがにひどいな。もう返信しなくていいんじゃないか？ 時間の無駄だよ」



その言葉に、私は深く頷いた。

そうだ。この人に何を言っても無駄。どうせ「ごめん！」で終わらせるだけ。



私は既読にして、そのままスマホをテーブルに置いた。

「相当きもい」この言葉で限界を感じる

それから数週間後、私たちは久しぶりに家族で公園に出かけた。たまたま朝から出かけていたので、ブランドのバッグを持っていた。



と言っても、ゆうすけがなんでもない日に思いつきでプレゼントしてくれた、高級すぎるわけでもなく、普段使いしていた大切なもの。



夫とたつきが遊んでいる様子をベンチから眺めていると、またさちこからLINE。



「公園にそのかばん大丈夫？」



写真に写り込んでいたバッグを、わざわざ指摘してきたのだ。



「汚れへんやろ～。大事な時だけ使ってたらもったいないから、普段使いする！って決めた！」



そう返信すると、すぐに返ってきたのは、



「それ相当きもいで？笑 なんか逆にダサすぎん？ 頑張ってます！感やばい笑 あ、ごめん、それ旦那さんからのプレゼントか！笑」



「それ相当きもいで？」



その言葉が、頭の中で何度もリフレインする。今までも散々言われてきたけれど…今回はもう限界かもしれない。



今までは、イラっとしてもゆうすけに話し、笑い飛ばすことでやり過ごしてきた。

でも彼女の言葉は、どんどんエスカレートしている。これは冗談？ それとも本気？



「ごめん」と言えば、何を言っても許される。彼女にとってはギャグかもしれない。でも、言われる側の気持ちなんて、これっぽっちも考えていない。



私は思った。もうこれ以上、さちこと付き合うのは無理かもしれない。

あとがき：忍耐の限界

お祝いの場面にまで及んだ、さちこの容赦ない「イジり」。今回はたつきの顔にまで触れ、さらにはまりえのバッグまで批判。結局は「ごめん」で済ませようとする態度も変わりません。



夫と相談して“既読スルー”を選んだのは賢明な判断でしたが、その後も続く心ない言葉の数々に、まりえの心は限界に近づいています。「もう無理かもしれない」その思いが、やがて意外な方向へとつながっていくのです。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ゆずプー

（配信元: ママリ）