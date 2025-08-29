¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤Îsune»á¤¬ÉÁ¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¡ÖÌµ¸ý·Ï¥®¥ã¥ë¥µ¥¥å¥Ð¥¹ ¼ÄµÜ¥æ¥¡×¤¬1/6¥¹¥±ー¥ë¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡ª
¡¡HobbyChaton¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖÌµ¸ý·Ï¥®¥ã¥ë¥µ¥¥å¥Ð¥¹ ¼ÄµÜ¥æ¥ Illustrated by sune¡×¤ò2026Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Í½Ìó´ü´Ö¤Ï10·î10Æü12»þ¤Þ¤Ç¡£²Á³Ê¤Ï16,500±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤Îsune»á¤¬ÉÁ¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¡ÖÌµ¸ý·Ï¥®¥ã¥ë¥µ¥¥å¥Ð¥¹ ¼ÄµÜ¥æ¥¡×¤ò1/6¥¹¥±ー¥ë¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡Æü¾ï¡ßÈóÆü¾ï¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥®¥ã¥Ã¥×´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µ¥¥å¥Ð¥¹¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò°®¤ë»ÅÁð¤ä°Ø»Ò¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤ë¥Ýー¥º¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÆü¾ï´¶¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤ÊÀ¤³¦¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Éþ¤Î¼Á´¶¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿¬Èø¤Î¾®¾þ¤ê¤ä¾®°Ëâ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ê¤É¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ÇÆÃÊÌ¤Ê°ìÂÎ¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¥¯¥ê¥¢¤·¤ª¤ê¡×¤È¡ÖÊ£À½¥µ¥¤¥ó¿§»æ¡×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡ÖÌµ¸ý·Ï¥®¥ã¥ë¥µ¥¥å¥Ð¥¹ ¼ÄµÜ¥æ¥ Illustrated by sune¡×»ÅÍÍ¡§ÅÉÁõºÑ¤ß´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ ¥¹¥±ー¥ë¡§1/6¥¹¥±ー¥ë ÁÇºà¡§PVC¡¢ABS
¹ØÆþÆÃÅµ¡Ö¥¯¥ê¥¢¤·¤ª¤ê¡×¡ÖÊ£À½¥µ¥¤¥ó¿§»æ¡×
(C)sune / E¡ù2
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤ò»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£