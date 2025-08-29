µð¿Í¡¦²¬ËÜ¤¬ÌÔÂÇ¾Þ¡ªÅÄÈø»á¡¢4ÈÖ¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡ÖÂç¤¤¤¡×
¡ü ºå¿À 3 ¡Ý 4 µð¿Í ¡û
¡ã22²óÀï¡¦¹Ã»Ò±à¡ä
¡¡29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ ºå¿À¡Ýµð¿Í¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÅÄÈø°Â»Ö»á¤¬¡¢µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤ÏÆ±Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ë¡Ø4ÈÖ¡¦¥µ¡¼¥É¡Ù¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢4²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ë¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤Ë°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢6²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤â¥ì¥Õ¥ÈÁ°°ÂÂÇ¤Ç¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¡£4¡Ý1¤Î8²óÌµ»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡¢¥Í¥ë¥½¥ó¤¬1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿4µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥ì¥Õ¥È¤ØÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¸Î¾ã¤«¤éÉüµ¢¸å½é¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÈø»á¤Ï8²ó¤Î²¬ËÜ¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ë¡Öº£¤Î¤Ê¤ó¤Æ´°àú¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤·¡¢¡Ö²¬ËÜ¤¬1¿Í²Ã¤ï¤ë¤«²Ã¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê4ÈÖ¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡ËÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë