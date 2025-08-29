◇プロ野球セ・リーグ 中日 9-8 DeNA(29日、横浜スタジアム)

中日がDeNAとの熱戦を制し、3連勝としました。

この日の先発は、4試合連続でクオリティスタートを達成するなど安定感を見せている柳裕也投手。しかし初回からランナーを背負うなど苦しい立ち上がりとなります。さらに両チーム無得点で迎えた2回には、2アウト1、3塁のピンチからDeNAの先発・ジャクソン投手の来日後初ホームランを被弾。初球をバックスクリーン横に運ばれ、先制3ランとされました。

しかし4回、上林誠知選手がポール直撃の第15号HRを放ち2点差。さらに6回には、ジャクソン投手をとらえ1アウト満塁のチャンスをつくると、代打・ブライト健太選手のタイムリー、代打・辻本倫太郎選手のゴロの間の1点で同点に追いつきます。

さらに7回にはDeNAの2番手・宮城滝太投手の前に3本のタイムリーで3点リードをつくります。

しかし直後の7回裏には代打・佐野恵太選手のタイムリーを浴び1点差。さらに8回にはオースティン選手の2ランを浴び、試合を振り出しに戻されました。

それでも直後の9回に反撃。4番手・伊勢大夢投手の前に、先頭の細川成也選手がヒットを放ち出塁すると、続くボスラー選手が勝ち越しの2ランを放ちます。さらに2アウトから加藤匠馬選手が自身4年ぶりのソロホームラン。終盤に3点リードとします。しかし9回裏には3連投での起用となった松山晋也投手が失点。 石上泰輝選手の2ランで1点差に迫られ、ピンチを拡大するも1点のリードを守り切り勝利しました。