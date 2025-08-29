「行けって言っただろうが！」おしっこを漏らした娘に浴びせた暴言｜上の子がかわいくないなんて【ママリ】

まぎ.(@magi_pupu)さんは2人目を出産後、上の子をかわいいと思えなくなる、俗にいう「上の子かわいくない症候群」になりました。かわいいと思えない上の子にきつい態度をとってしまう自分を自己嫌悪したりと心が限界を迎えてしまいます。そんなときに保育園の園長先生をはじめ、周囲の人に助けてもらいながら、再び上の子に「かわいい」という感情を持てるようになるまでを描いたお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『上の子がかわいくないなんて』第9話をごらんください。

2人目が生まれて2か月が経ち、4人での生活が定着してきたある日、下の子のおむつ交換をしていたまぎ.さん。するとうなちゃんが「おしっこ出ちゃうよ～おトイレ～」と言ってきたのです。いつも当たり前のように1人で行けていたため、今回もそうするように促しますが、「ママがして」と譲らないうなちゃん。するとうなちゃんの「あっ」という声が聞こえてきて…。

Ⓒmagi_pupu

Ⓒmagi_pupu

Ⓒmagi_pupu

Ⓒmagi_pupu

Ⓒmagi_pupu

Ⓒmagi_pupu

Ⓒmagi_pupu

Ⓒmagi_pupu

いつも当たり前のようにできていることを「ママがして」と言うとき、子どもは甘えたい気持ちがあるのかもしれません。しかしママは1人しかいないわけですから、他のことをしていたら中断できない場面もありますよね。



しかも今回はそれでおしっこをもらしてしまったうなちゃん。つい怒ってしまったまぎ.さんの気持ちもわかります。感情がコントロールできないほど忙しく、疲れもあったのでしょうね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）