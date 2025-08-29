ふるさと納税返礼品の産地偽装問題を調査する須坂市の第三者委員会は29日、報告書を市に提出しました。偽装を行った業者は、長年にわたって市職員との会食費用を負担していたことが新たに分かりました。



須坂市ふるさと納税問題第三者委員会柳澤 修嗣 委員長

「（業者を）過度に信頼したことがなぜ起きたのかという観点で検討しまして、その一因としては、市、あるいは市職員と日本グルメ市場との関係性にも問題があった」





須坂市の「ふるさと納税問題第三者委員会」は29日、報告書を三木正夫市長に手渡しました。シャインマスカットを中心に長野県トップの、47億円余りを集めていた須坂市のふるさと納税を巡っては、今年3月に返礼品の産地偽装が発覚。偽装は100トンを超える量となり、市は、返礼品を扱っていた日本グルメ市場が、故意に行っていたとの認識を示しました。一方、市は、去年12月には産地偽装の報告を受けたものの、日本グルメ市場に対して、総務省が定める速やかな実地調査を行わず、全国で初めて、産地偽装が原因で、ふるさと納税・対象自治体の指定から除外されました。29日、公表された報告書の概要。第三者委員会はその中で、「市職員の一部と社長らとの会食が定期的に行われており、その費用を日本グルメ市場が負担することも少なからずあった」と指摘。会食は市内の居酒屋で開かれ、1人3000円から5000円ほどの金額で年に4～5回、複数人が参加して行われていたということです。Q.贈収賄だとか法律違反に当たるっていう認識はないでしょうか？柳澤修嗣 委員長「ありません」Q.贈収賄に当たらないと断言されておりましたが、当たらないと考える理由について教えてください倉粼哲矢 委員「不適切ではあったけれども価値的には儀礼の範囲ともいえるのではないか」ただ、市職員と社長らは「通常以上の関係性」で不適切だったとして、市の対応の遅れの背景になったとも指摘しています。倉粼哲矢 委員「地場産品基準違反と認識した瞬間、市にとって業者は調査対象になるので、そうなったときに市民に疑念を持たれない、公正な調査等ができるよう、日頃から、市職員と業者と適切な距離感を維持しなければならないという理解、いわゆる職員倫理感を育むことも必要だと考えております」この報告書を受け、三木正夫市長は、９月17日に会見を開く予定です。