¡¡¢¡À¾Éð1¡½8¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê29Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µÕÅ¾¤Ç¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹5°Ì¤ÎÀ¾Éð¤¬¡¢3°Ì¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£CS·÷Æâ¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Îº¹¤Ï6¡¦5¥²¡¼¥à¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Éð¤ÏÀèÈ¯¤Î郄¶¶¸÷À®¤¬2²ó¤Ë3ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¡£ÀèÆ¬¤ÎÃæÀî·½ÂÀ¤Î°ÂÂÇ¤Ï»°ÎÝ¼ê¤ÎJ¡¦D¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤Îº¸¼ê¼ó¤òÄ¾·â¤¹¤ë°ÂÂÇ¡£¤³¤ì¤Ç¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤ÏÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆÜµÜÍµ¿¿¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤ÇÁö¼Ô¤ò¤¿¤á¡¢½¡Í¤Ëá¤Ë149¥¥íÄ¾µå¤ò±¦ÍãÀÊ¤Ø¤Î6¹æ3¥é¥ó¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÀèÈ¯¤Î¶åÎ¤°¡Ï¡¤Ë2²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¡£3²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¸»ÅÄÁÔÎ¼¤¬º¸Á°¤ËÅ¬»þÂÇ¤ò±¿¤ó¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤¢¤È1ËÜ¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡郄¶¶¤Ï4²ó¤âÀèÆ¬¤ÎÃæÀî¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤Ê¤É3ËÜ¤ÎÄ¹Ã»ÂÇ¤Ë»àµå¤âÍí¤ß¡¢3ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¡£7²ó¤ò7°ÂÂÇ7¼ºÅÀ¤Çº£µ¨7ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¡¢ËÜµòÃÏ¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¼«¿È¤ÎÏ¢¾¡¤Ï¡Ö4¡×¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£