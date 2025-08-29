ピザハット×祇園辻利コラボ♡和スイーツピザ「抹茶白玉黒みつ」登場

ピザハットと京都・祇園の老舗「祇園辻利」が初コラボした新感覚和スイーツピザ「ハンディメルツ 抹茶白玉黒みつ」が、2025年9月1日～10月26日の期間限定で登場。抹茶入りクリスピー生地に濃厚な抹茶餡ともちもち白玉をサンドし、チーズのコクと黒みつの甘みが絶妙に絡み合う♡甘じょっぱさとほろ苦さがクセになるご褒美ピザです。お持ち帰りは550円、配達は790円（税込）で楽しめます。

新感覚♡抹茶白玉黒みつのハンディメルツ

祇園辻利のお抹茶を練り込んだサクサクのクリスピー生地に、濃厚な抹茶餡ともちもちの白玉をサンド。ほろ苦さと上品な甘さの抹茶餡とチーズの相性が絶妙で、黒みつがアクセントに。

甘じょっぱさがクセになる一度食べたらやみつきの和スイーツピザです。数量限定・なくなり次第終了なのでお早めに。お持ち帰り550円、配達790円（税込）で楽しめます♡

ミッキーマウスのかわいい八天堂くりーむパンがオンラインで登場♡

おトクに楽しむ秋のお月見ピザセット

秋のキャンペーン対象ピザ「黒豚月見ピザ／マヨチキ月見ピザのハーフ＆ハーフ」と「ハンディメルツ 抹茶白玉黒みつ」をセットで購入すると、通常価格から半額の395円でさらにもう1つおトクに楽しめます。

S～Lサイズまで選べるセット価格はお持ち帰り2,195円～3,345円、配達2,975円～4,610円（税込）。秋の味覚と和スイーツピザを同時に楽しめるチャンスです♡

祇園辻利ティーバッグが当たるプレゼントキャンペーン

9月1日～10日まで、ピザハット公式XとInstagramで抽選30名様に、祇園辻利の「一煎ティーバッグ5種類詰め合わせ」が当たるプレゼントキャンペーンを実施。

公式アカウントをフォローし、指定投稿をリポスト／いいねするだけで応募完了。コラボ記念に、ピザと共にお茶の香りも楽しめる嬉しい企画です♡

詳細は公式サイトでチェックしてください。

ピザハット×祇園辻利で秋の和スイーツを満喫

ピザハットと祇園辻利の初コラボ「ハンディメルツ 抹茶白玉黒みつ」は、期間限定でお持ち帰り550円、配達790円（税込）。

秋のお月見ピザセットを活用すれば、通常価格から半額の395円でさらにもう1つおトクに楽しめます♡

和と洋が織りなす新感覚スイーツピザをこの秋ぜひ体験して、甘じょっぱさとほろ苦さのマリアージュを満喫してください。