¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡ÛµÈÅÄÍµÊ¿¤¬3ÅÙÌÜ¤ÎSG½àÍ¥Æþ¤ê
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤ÎSG¡ÖÂè71²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤Ï4ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡4ÆüÌÜ4R¤Ç2Ãå¤ÎµÈÅÄÍµÊ¿¡Ê28¡á°¦ÃÎ¡Ë¤¬Í½Áª9°Ì¤ÇºòÇ¯¤ÎÆôºê¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó°ÊÍè¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎSG½àÍ¥Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö4ÆüÌÜ¤¬°ìÈÖÎÉ¤¯¤Æ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¥ì¡¼¥¹Â¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¥¹¥ê¥Ã¥È¶áÊÕ¤â¿·ÅÄ¡ÊÍº»Ë¡ËÁª¼ê¤ËÊ¬¤¬°¤¤´¶¤¸¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾å°Ì¤Î¼¡¤¯¤é¤¤¤ÇÃæ·ø¾å°Ì¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Á°Àá¤Î¤Ó¤ï¤³°ìÈÌÀï¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î´°Á´V¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ê¥º¥àÎÉ¤¯Íè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢¡Ê¤Ó¤ï¤³¤Ç¡Ë¿¤Ó·¿¤ÎÄ´À°¤ò¤Ä¤«¤á¤¿¡£º£²ó¤ËÀ¸¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡ÎÉµ¡¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤21¹æµ¡¤¬ÁêËÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¥Ü¡¼¥È¤¬¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¤À¤·¡¢Ä´À°¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë½é½Ð¾ì¡£´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¶»¤ËÊ³Æ®Ãæ¤À¡£½àÍ¥¤Ï9R3¹æÄú¡£SG¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¤Ã¤¿23Ç¯³÷·´¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÍ¥½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°ïºà¤¬¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎSG¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÆþ¤ê¤Ø¡¢½ÓÉÒ¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£