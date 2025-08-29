À¾Éð¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥¹¡Öº¸Êì»ÒÂçÉ©·Á¹ü¤ÎÂÇËÐ¡×¤Î¿ÇÃÇ¡¡2²ó¤Î¼éÈ÷¤ÇÉé½ý¤·¶ÛµÞ¸òÂå¡¡À¾¸ý´ÆÆÄ¡ÖÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤«¤é¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð1¡½8¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯8·î29Æü¡¡¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡Ë
¡¡2²ó¤Î¼éÈ÷¤ÇÉé½ý¸òÂå¤·¤¿À¾Éð¤ÎJ.D.¥Ç¡¼¥Ó¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤Î¿ÇÃÇ·ë²Ì¤¬29Æü¡¢µåÃÄ¤«¤é¡Öº¸Êì»ÒÂçÉ©·Á¹ü¤ÎÂÇËÐ¡×¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤Ï¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥ºÀ°·Á³°²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò¼õ¿Ç¤·¡Øº¸Êì»ÒÂçÉ©·Á¹ü¤ÎÂÇËÐ¡Ù¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸øÉ½¡£À¾¸ý´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌÀÆü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤«¤é¡×¤È¸ì¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡2²ó¤Î¼éÈ÷¤ÇÀèÆ¬ÃæÀî¤¬»°ÎÝ¤Ø¤Î¶¯Îõ¤ÊÂÇµå¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤Îº¸¼ê¤òÄ¾·â¤·¤Æº¸Á°¤Ø¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¤¦¤º¤¯¤Þ¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Æ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤ê¡¢¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¸òÂå¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£