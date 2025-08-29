¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡ÛÇÏ¾ì¡¢À¾»³¡¢º´Æ£Î´¡¡¡ÈÏ¢Â³V¡ÉÁÀ¤Ã¤¿3Àï»Î¤¬Í½ÁªÇÔÂà
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤ÎSG¡ÖÂè71²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤Ï4ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÈÏ¢Â³V¡É¤òÁÀ¤Ã¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿3Áª¼ê¤¬ÌµÇ°¤ÎÍ½ÁªÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥â¥ê¥¢¥ë2Ï¢ÇÆÃæ¡¢Á°¿ÍÌ¤Åþ¤ÎÆ±°ìSG3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÇÏ¾ìµ®Ìé¡Ê41¡á¼¢²ì¡Ë¤Ï4ÆüÌÜ8R¤Ç5Ãå¡£¡Ö3ÆüÌÜ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î´¶¿¨¤ÇÎ×¤á¤¿¤¬¡Ä¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£ÆÀÅÀÎ¨6.17¤ÇÍ½Áª¤ò¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£ºÇ½ª¥Ü¡¼¥À¡¼¤Ï6¡¦33¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¡¢ÄËº¨¤Î¼¡ÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÁ»³¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¤ËÂ³¤¯SGÏ¢Â³V¤òÁÀ¤Ã¤¿À¾»³µ®¹À¡Ê38¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï4ÆüÌÜ1R¡¢µ¤Ç÷¤Î¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡×¡ÊÀ¾»³¡Ë¿¤Ó¤é¤ì6ÃåÂçÇÔ¤Ç¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡£¸åÈ¾7R¤â3Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£½ÐÂ¤¬¤Ê¤¤¾É¾õ¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç²þÁ±¤»¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥ì¡¼¥¹¸å¤ÏÀ°È÷¼¼¤Ë¤³¤â¤ê¡¢»Ä¤ê¤Î2Æü´Ö¤âÁ´ÎÏÅêµå¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ËÂ³¤¯¼ã¾¾SGÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿º´Æ£Î´ÂÀÏº¡Ê31¡áÅìµþ¡Ë¤âµ¡ÎÏ½Ð¤·¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢Í½Áª¤Ç»¶¤Ã¤¿¡£