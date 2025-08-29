こちらは、うみへび座の方向・約1500万光年先の渦巻銀河「M83（Messier 83）」です。

地球に対して正面を向けた、いわゆるフェイスオン銀河のひとつ。明るい中心部分を取り囲む渦巻腕（渦状腕）の様子がよくわかります。

【▲ 渦巻銀河「M83」。チャンドラX線宇宙望遠鏡（Chandra）と可視光線の観測データを使用して作成（Credit: X-ray: NASA/CXC/SAO; Optical: NASA/ESA/AURA/STScI, Hubble Heritage Team, W. Blair (STScI/Johns Hopkins University) and R. O'Connell (University of Virginia); Image Processing: NASA/CXC/SAO/L. Frattare）】

M83はその姿から、おおぐま座の「回転花火銀河」こと「M101（Messier 101）」と並んで、「南の回転花火銀河（Southern Pinwheel Galaxy）」とも呼ばれています。

この画像は、チャンドラ（Chandra）X線宇宙望遠鏡のデータと、可視光線の観測データを組み合わせて作成されました。

X線データだけの画像を見ると、点状のX線源だけでなく、渦巻腕に沿って広がる雲のようにしてX線が検出されていることがわかります。チャンドラを運用するスミソニアン天体物理観測所のCXC＝チャンドラX線センターによると、チャンドラは超新星爆発とその余波をM83の全体で検出したということです。

冒頭の画像は、チャンドラX線センターから2025年7月23日付で公開されています。

関連画像・映像

【▲ 渦巻銀河「M83」。チャンドラX線宇宙望遠鏡（Chandra）の観測データを使用して作成（Credit: X-ray: NASA/CXC/SAO; Optical: NASA/ESA/AURA/STScI, Hubble Heritage Team, W. Blair (STScI/Johns Hopkins University) and R. O'Connell (University of Virginia); Image Processing: NASA/CXC/SAO/L. Frattare）】

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

関連記事 南の回転花火銀河こと「M83」にも巨大なブラックホールがある？ ダークエネルギーカメラが撮影した「南の回転花火銀河」こと渦巻銀河「M83」チャンドラが捉えた宇宙の“手” パルサー風星雲「MSH 15-52」の最新画像と研究成果をNASAが紹介参考文献・出典チャンドラX線センター - Cosmic Collection: Chandra Captures Razzle-Dazzle Across Space in New Images