¡Úµð¿Í¡Û¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬£²£°£±¥»¡¼¥ÖÌÜ¡¡Ìó£²½µ´Ö¤Ö¤êÅÐÈÄ¤Ç
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À£³¡½£´µð¿Í¡Ê£²£¹Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤¬£±£´Æü¤Ö¤ê¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¾å¤¬¤Ã¤¿¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¹²ó¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ºå¿ÀÂÇÀþ¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÉõ¤¸¤Æ¥ê¡¼¥°£²°Ì¤Î£³£µ¥»¡¼¥ÖÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡£Î£Ð£Â»Ë¾åºÇÂ®¤ÇÄÌ»»£²£°£°¥»¡¼¥Ö¤òÃ£À®¤·¤¿£±£µÆü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë£±£²»î¹ç¤Ö¤ê¤Î½ÐÈÖ¡£Á°²óÅÐÈÄ°Ê¹ß¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÂç¾¡¡¢¹õÀ±¤¬Â³¤¡¢¥»¡¼¥Ö¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë£³¥«¡¼¥É·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼é¸î¿À¡£Ãæ£±£³Æü¤ÈÅÐÈÄ´Ö³Ö¤¬Âç¤¤¯¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÉÔ°Â¤ò°ìÁÝ¤·¤ÆÄÌ»»£²£°£±¥»¡¼¥ÖÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£