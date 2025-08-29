◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 阪神３―４巨人（２９日・甲子園）

巨人が阪神を破り、連敗を「４」で止めた。２軍で調整して１軍に合流した先発の山崎伊織投手は６回５安打１失点で３年連続となる１０勝目、通算７登板目の甲子園球場で初勝利を挙げた。打線は阪神の先発・大竹耕太郎投手から４回にクリーンアップの３連打で１点、６回にはキャベッジ外野手の走者一掃の二塁打で３点を勝ち越し、救援の大勢投手が２被弾で１点差に迫られたがなんとか逃げ切った。

山崎は３回、先頭の坂本誠志郎捕手に三遊間へヒット性の当たりを打たれたが遊撃・泉口友汰内野手がジャンピングキャッチで好捕。１死から高寺望夢内野手にストレートの四球、送りバントで２死二塁とされたが、近本光司外野手を二ゴロに打ち取り無失点。

巨人が４回に５試合ぶりとなる先制点を挙げた。１死から泉口がチーム初ヒットとなる中前打で出塁。岡本和真内野手は左前打で続き１死一、二塁とすると、５番に入る岸田行倫捕手が中前にはじき返し、二塁から泉口が生還し１点を奪った。

１点の援護をもらった山崎は４回を３者凡退。しかし５回に同点に追いつかれた。先頭の大山悠輔内野手の打球が山崎の右足に当たって左前に飛ぶ安打となり無死一塁。熊谷敬宥内野手の左前打で一、二塁とされ、坂本の遊ゴロで１死一、三塁。高寺には四球で２死満塁となり、投手の大竹に中前タイムリーを許した。なおも１死満塁のピンチが続いたが、近本光司外野手の当たりを二塁・吉川尚輝内野手が好捕して二直、併殺となり１失点でしのいだ。

同点に追いつかれた巨人が６回に３点を勝ち越した。１死から泉口、岡本が連続で左前打して一、二塁。岸田は四球を選んで１死満塁となったところで、大竹が指を気にしながらベンチに下がりそのまま降板。２番手で登板したドリス投手からキャベッジ外野手が右中間フェンス直撃の走者一掃の二塁打を放ち、一気に３点を奪った。

６回の山崎は先頭の中野拓夢内野手に二塁内野安打、森下翔太外野手は遊ゴロで１死一塁も暴投で二塁に進まれ１死二塁。佐藤輝明内野手を見逃し三振、大山を空振り三振に打ち取り、得点を許さなかった。山崎は７回の打席で代打を送られ降板した。

７回からはケラー投手が登板し、１死から坂本に左前打されたところで３番手・中川皓太投手に交代。代打・小野寺暖外野手に三塁強襲安打され一、二塁。代打・中川勇斗捕手を中飛、近本光司外野手を左飛に打ち取り、踏ん張った。

８回の巨人は先頭の岡本が左中間二塁打で出塁し、送りバントで１死三塁としたが、後続が倒れ追加点はならなかった。

３点リードの８回に２点を返された。この回から登板の大勢投手が、１死から森下翔太外野手に左翼スタンドへ１９号ソロ本塁打、続く佐藤輝明内野手にも左越えの３４号ソロアーチを浴び、１点差に迫られた。