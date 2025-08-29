◇プロ野球セ・リーグ 中日 9-8 DeNA(29日、横浜スタジアム)

試合終盤まで大波乱となった中日との3連戦初戦は、DeNAが1点差で落としました。

この日の先発はジャクソン投手。2回まで無安打に抑えると、2回裏には2アウト1、3塁の好機から来日後初となるホームランを放ちます。この先制3ランで自らを援護すると、その後も好投を継続。4回には上林誠知選手のポール直撃弾を浴びるも、5回まで最少失点で抑えました。

しかし6回に、中日打線が奮起。連打と四球などで1アウト満塁のピンチを招くと、タイムリーとゴロの間の生還で同点に追いつかれました。さらに7回には2番手・宮城滝太投手が3本のタイムリーを浴び失点。中日への3点リードを許します。

それでも直後の7回裏には、代打・佐野恵太選手のタイムリーで2点差に迫り、8回にはオースティン選手の2試合連続弾となる2ランで試合を振り出しに戻しました。

しかし9回にはさらなる波乱が。伊勢大夢投手が先頭の細川成也選手にヒットを浴びると、ボスラー選手の勝ち越し2ランを浴びます。さらには加藤匠馬選手にも自身4年ぶりとなるソロホームランを浴び、再び3点リードとされました。

そんな中でも9回裏。1アウトから林琢真選手がヒットで出塁し、 続く石上泰輝選手の2ランホームランでまたも1点差に迫ります。さらに2アウトからは蝦名達夫選手が四球を選び出塁。代走の三森大貴選手が盗塁を決めチャンスを拡大するも、中日の守護神・松山晋也投手の前にあと一歩及ばず逆転負けを喫しました。