フィギュアスケートのアイスショー「フレンズ・オン・アイス」のリハーサルが２９日、ＫＯＳＥ新横浜スケートセンターで行われた。今季新たにアイスダンスでカップルを結成した櫛田育良（木下アカデミー）、島田高志郎（木下グループ）組が、ファンの前で演技を初披露。「Ｆａｉｔｈ」を軽やかに演じ「緊張は少ししたけど、それよりもちゃんと出来るかな、という不安が大きかった」と櫛田。島田は「シングルとは別の緊張があった。すごく楽しくて、またよりよい演技を目指して頑張ろうと思えた」と振り返った。

「いくこう」のデビューに、先輩カップルも賞賛を寄せた。「かなだい」として活躍した村元哉中さん、高橋大輔さんは、２人の演技に「素敵だな、ってみちゃって（高橋）」「わぁ、って（村元）」と感銘を受けた様子。高橋さんは「安心感があってすごいなと。これからどんどん素敵になっていくんだなと、勝手に誇らしい気持ちで見ていました」。村元さんも「今回のナンバーも、かなだいで作らせてもらって。初めて通しで見た時に、上達が早い、すごいと思って。それくらい成長のスピードが早くて、素敵なカップル」と、言葉をおくった。

フレンズ・オン・アイスは、３０日から２日間の全４公演。当日券も発売される。“かなだい”先輩からの温かいエールに、櫛田は「これから、どんどん２人で素敵なプログラムを作り上げていけたら」と語り、島田も「まだまだ出来ないことの方がたくさんあるし、出来るようになりたいというところが、だいちゃん、かなちゃんを見て増えてきている状態なので。吸収してどん欲に、いろんなことができるアイスダンサーになりたい」と、意気込みを語った。