「ロッテ１−３ソフトバンク」（２９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテが敗れ借金は、ワーストタイの２６。３０試合を残してリーグ優勝の可能性が完全消滅した。

吉井監督は「この後もゲーム続きますし、１位、２位はかなり熾烈な争いしてるんで、無責任な試合してるとパ・リーグの火が消えちゃう。この後もしっかり勝つつもりで、全部勝つつもりでやっていきます」と誓った。

先発・ボスは６回３失点と役割を果たしたが、援護を得られずチームワーストの８敗目。４月２５日に連勝で２勝目を挙げて以来勝ち星から遠ざかる。この日は二回に２死から長短打で先制を許し、三回も２死から柳町の安打の後、近藤に２ランを被弾した。

ボスは「悔いが残るとすれば二回、三回。ツーアウトからランナーを出して。特に近藤選手のホームラン。内側の厳しいところを狙ったボールが甘くなってしまい失投を捉えられてしまった」と悔やんだ。吉井監督は「野球なんで、そういうこともあるんですけど、６回までしっかり投げてくれたんで、もうしょうがないです。打たれた球は失投だと思うんですけども、それは次に生かしてほしい」と話した。

打線は３点を追う四回は無死満塁で１点のみ。小川の犠飛を放ったが、続く友杉、藤原が凡退した。「ノーアウト満塁で犠牲フライで１点入った時ってなかなかそのあと続かない。小川としては１００点の打撃だったと思うんで、そのあと誰かがヒットを打ってくれればよかったんですけど、これも野球の展開なんでしょうがない」と話した。