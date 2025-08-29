ニューカッスルFWイサクのリバプールへのイギリス史上最高額移籍話が再燃
リバプールがニューカッスルのスウェーデン代表FWアレクサンデル・イサク(25)の獲得に再び乗り出しているようだ。『フォー・フォー・トゥー』が報じている。
リバプールは今週月曜日にニューカッスルと対戦し3-2で熱戦をものにしたが、イサクが同試合を欠場したことも話題の一つに上がった。
移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、リバプールは今夏の獲得を目指して1億2000万ポンド(約237億円)の初回オファーを提示したがニューカッスルに拒否された。
しかしニューカッスルの移籍情報に詳しいクレイグ・ホープ氏が『デイリーメール』で報じたところによると、クラブはシュツットガルトから23歳FWニック・ボルテマーデを獲得することで合意。さらにブレントフォードのFWヨアン・ウィサや、ウォルバーハンプトンのFWヨルゲン・ストランド・ラーセンの獲得にも関心を寄せているという。
移籍金のイギリス史上最高額は、今夏リバプールがレバークーゼンから獲得したドイツ代表MFフロリアン・ビルツで、1億1600万ポンド(約230億円)とされている。イサクが移籍となればこれを上回ることは必至。プレミアリーグの移籍市場が締まるのは、現地時間9月1日の19時となっている。
