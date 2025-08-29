Eevee（イーヴィー ex.瀧澤彩夏）の自身初となるワンマンライブ＜Eevee 1st ワンマンライヴ［BAKA］＞が、2025年12月26日（金）に渋谷WWWにて開催される。

Eeveeは、ストレートでリアルなリリックと卓越したフロウで同世代から厚い支持を集めているフィメールラッパーだが、2024年までは瀧澤彩夏としてフリースタイルを中心に活動し､2025年2月にEeveeに改名しオリジナル曲の3曲をリリースし精力的な活動を続けているアーティストだ。

初の単独公演となる＜Eevee 1st ワンマンライヴ［BAKA］＞は、これまでの活動の集大成とも言えるステージになる予定で、公演タイトルにもなっている未発表新曲「BAKA」を本公演にて披露するほか、新曲を含むスペシャルセットが予定されている。

＜Eevee 1st ワンマンライブ[BAKA]＞

2025年12月26日（金）

＠渋谷 WWW

OPEN 18：30 / STRAT 19：30

一般販売2025年8月29日（金）21：00〜

前売り料金 一般 ￥4,500 / U-22 ￥3,000

当日券料金 一般 ￥5,000

https://www.cnplayguide.com/Eevee_baka/

※未就学児童入場不可、小学生以上有料

※U-22チケットを購入の方は当日学生証か顔つきIDを確認させて頂きます。

※ドリンク代別

YouTube - https://www.youtube.com/@Eevee-ayaka.takizawa

X - https://x.com/Eevee_exAyaka

Instagram - https://www.instagram.com/bono_murabito/

TikTok - https://www.tiktok.com/@eevee_exayaka

Official HP - https://aka-aka.jp/artist/ayaka_takizawa/