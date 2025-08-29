ºå¿À¡¡¿¹²¼æÆÂÀ¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¤ÎÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤âÆÏ¤«¤º¡¡µð¿Í¤ËÇÔ¤ì¤Æ2Ï¢ÇÔ¡¡Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï11¤Î¤Þ¤Þ
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À3-4µð¿Í¡Ê2025Ç¯8·î29Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¿¹²¼¡¢º´Æ£µ±¤Î2¼ÔÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤âµÕÅ¾¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡3ÅÀ¤òÄÉ¤Ã¤¿8²ó¤Ë2ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤â¡¢µð¿Í¤ËÇÔ¤ì2Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï11¤Î¤Þ¤Þ¡£7·î31Æü°ÊÍè¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î°ìÀï¤ò¡¢¾¡Íø¤Ç¾þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦ÂçÃÝ¤Ï3²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤â¡¢4²ó1»à¤«¤éÀô¸ý¡¢²¬ËÜÏÂ¡¢´ßÅÄ¤Ë3Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¡£5²ó¤Ë¤â1»à¤«¤éÀô¸ý¡¢²¬ËÜÏÂ¤ÎÏ¢ÂÇ¤È´ßÅÄ¤Ø¤Î»Íµå¤Ç¡¢ËþÎÝ¤È¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¶ÛµÞ¹ßÈÄ¡£¸å¤ò·Ñ¤¤¤À¥É¥ê¥¹¤¬¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Ë±¦Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î3ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤ÏÀèÈ¯¡¦»³ºê¤ÎÁ°¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¡£0¡½1¤Î5²ó1»àËþÎÝ¤«¤éÂçÃÝ¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤â¡¢Â³¤¯¶áËÜ¤¬ÆóÄ¾Ê»»¦ÂÇ¡£2ÈÖ¼ê¡¦¥±¥é¡¼¡¢3ÈÖ¼ê¡¦ÃæÀî¤ò¹¶¤áÎ©¤Æ¤¿7²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤âÆÀÅÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£