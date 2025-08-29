Re:nameが、最新曲「I’ve」のライブMVを公開した。

◆Re:name 動画

同曲は、MBS他で放送中のドラマフィル『私の彼が姉の夫になった理由』オープニング主題歌だ。次々と悲劇が起こる展開に苦しくもヤミツキになるコミックス『私の彼が姉の夫になった理由』の実写化で、秋⽥汐梨・影⼭拓也（IMP.）・⾼⽥⾥穂の3⼈がトリプル主演で話題になっている。

MVは、最新アルバム『GENIUS FOOL』の追加公演ツアーのライブ映像を元に制作された。編集を含め、ギター・Somaがディレクションを手掛けている。

https://youtu.be/ax6p-R1JC4s

Re:nameは先日、2026年の結成10年に向け“SIXTEEN + TEN”プロジェクトを発表したばかりで、2026年に開催するTWO MAN SERIESとONE MAN SERIESのツアースケジュールを解禁。会場や詳細は追ってアナウンスされる。結成10周年記念日となる3月25日にも何かありそう、とのことなので引き続きチェックしておいてほしい。

9月以降は＜イナズマロックフェス＞、＜TOKYO CALLING＞、＜KANSAI LOVERS＞、＜MEGA★ROCKS＞、＜MINAMI WHEEL＞など続々とイベント出演が決定している。

◾️配信シングル「I’ve」 https://lnk.to/rename_ive

◾️＜LIVE TOUR 2026 “SIXTEEN + TEN”＞ ◆TWO MAN SERIES

2026年1月24日（土）大阪

2026年2月13日（金）東京 ◆ONE MAN SERIES

2026年5月23日（土）大阪

2026年5月30日（土）東京

2026年6月14日（日）名古屋

※詳細は追って発表

◾️イベント出演情報 ◆＜イナズマロック フェス 2025＞

2025年9月20日（土）

https://inazumarock.com/2025/ ◆＜TOKYO CALLING 2025＞

2025年9月23日（火・祝）

https://tokyo-calling.jp/ ◆＜KANSAI LOVERS 2025＞

2025年9月28日（日）大阪・大阪城音楽堂 OPEN 11:00 / START 11:50

https://www.kansailovers.com/2025/ ◆＜MEGA☆ROCKS 2025＞

2025年10月4日（土）

https://datefm.jp/megarocks/ ◆＜VINTAGE ROCK×チケットぴあpresents FUTURE RESERVE vol.8＞

2025年10月8日（水）東京・下北沢Flowers Loft

OPEN 18:30 / START 19:00 ◆＜FM802 MINAMI WHEEL 2025

2025年10月12日（日）

https://minamiwheel.jp/

