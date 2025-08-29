俳優の堤真一（61）が29日放送の日本テレビ系「沸騰ワード10」（金曜後7・00）に出演。人気芸人の持ちギャグを知らなかったことを明かした。

今回はお笑いコンビ「メイプル超合金」カズレーザーが自衛隊の「総合火力演習」を独占取材するVTRが放送された。そこで最新鋭偵察ドローン「スカイレンジャー」が紹介された。

この偵察機は上空500メートルと目視出来ないほど高く上がったにも関わらず、操縦者からはカズレーザーが手を振っていることが確認できていた。さらに、カズレーザーは小島よしおの「そんなの関係ねぇ」、ダンディ坂野の「ゲッツ」などを披露した。

この2つのギャグを操縦者は正解したものの、ゴー☆ジャスの「レボリューション」だけ答えられなかった。これにはVTRを見守っていたスタジオも大笑い。MCのバナナマン・日村勇紀は「ゴー☆ジャスだけ何で知られてないのか…」と苦笑い。

すると、堤が「俺…知らない」とポツリ。「堤さん!」とツッコミが入ると「俺…知らない。ごめん…勉強する。勉強不足」と申し訳なさそうな表情で答えた。これに設楽統は「いや、勉強しなくていいです」と即答して笑いを誘った。