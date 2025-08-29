「阪神３−４巨人」（２９日、甲子園球場）

阪神は反撃及ばず２位巨人に敗戦。今月２度目の連敗となり、優勝マジックは「１１」のままとなった。

甲子園にめっぽう強い男が踏ん張れなかった。先発の大竹は０−０の四回、１死一、二塁とすると、岸田に先制の適時打を許した。五回に自らの適時打で同点とし、迎えた六回は、連打などで１死満塁のピンチを招くと、体の異変を訴え降板。急遽登板したドリスが、キャベッジに走者一掃の３点適時二塁打を打たれ、勝ち越された。大竹は５回１／３を４失点。今季５戦で４勝負けなしと強さを誇った本拠地で、４５７日ぶりの黒星を喫した。

打線は決め手を欠いていた。１点を追う五回、大竹の適時打で同点とし、なおも１死満塁のチャンス。巨人・山崎を一気に攻めたてたいところだったが、近本の放った二直で二走の高寺が飛び出しており、ダブルプレー。同点止まり。直後に勝ち越しを許す展開になった。

ただ、意地は見せた。八回、リーグトップのホールド数を誇る巨人・大勢から、森下が自己最多を更新する１９号ソロ。さらに続く佐藤輝も同じく自己最多の３４号ソロ。今季６度目のアベック弾で反撃。甲子園ぼボルテージは最高潮に達した。ここまでアベック弾が飛び出したゲームは５戦全勝だったが、反撃もここまでだった。

この日は夏のロードを終え、約１カ月ぶりに甲子園へ帰ってきた。その初戦、今季最多となる４万２６４２人の観衆が詰めかけたが、マジックを減らすことはできなかった。