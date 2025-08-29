ÍèÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Î³µ»»Í×µá122Ãû±ßÂæ¤Ç²áµîºÇ¹â¹¹¿·¡¡Ä¹´ü¶âÍø¾å¾º¤Ç¹ñºÄÈñµÞÁý
8·îËö¤ËÄù¤áÀÚ¤é¤ì¤ë¹ñ¤ÎÍèÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Î³µ»»Í×µá¤Ç¡¢°ìÈÌ²ñ·×¤ÎÁí³Û¤Ï¡¢²áµîºÇÂç¤Î122Ãû±ßÂæ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£Ä¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹ñºÄ¤ÎÍøÊ§¤¤Èñ¤¬Âç¤¤¯ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍèÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ÎÊÔÀ®¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³Æ¾ÊÄ£¤ÏÀ¯ºö¤ËÉ¬Í×¤Ê¶â³Û¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡Ö³µ»»Í×µá¡×¤ò8·îËö¤ËºâÌ³¾Ê¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢³µ»»Í×µá¤Ç¤ÎÍèÇ¯ÅÙÍ½»»¤Î°ìÈÌ²ñ·×¤ÏÁí³Û¤Ç122Ãû±ßÂæ¤È¤Ê¤ê¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇÂç¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
Á´ÂÎ¤òÂç¤¤¯²¡¤·¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñ¤Î¼Ú¶â¤Î¼Ú¤ê´¹¤¨¤äÍøÊ§¤¤¤Ë¤¢¤Æ¤ë¹ñºÄÈñ¤Ç¤¹¡£º£Ç¯ÅÙ¤ÎÅö½éÍ½»»¤è¤ê4Ãû±ß°Ê¾åÂ¿¤¤32Ãû3865²¯±ß¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áí³Û¤Î4Ê¬¤Î1°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¹ñºÄ¤ÎÍøÊ§¤¤Èñ¤ÏÄ¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢º£Ç¯ÅÙÍ½»»¤ÈÈæ¤Ù¤Æ24%Áý¤¨¡¢13Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÊÄ£ÊÌ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ç¡¢34Ãû7929²¯±ß¤ò·×¾å¡£¹âÎð²½¤ËÈ¼¤Ã¤Æ°åÎÅ¤äÇ¯¶â¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤ë¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤¬Áý¤¨¡¢²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤äÊª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É¤Î»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤¡Ö»ö¹àÍ×µá¡×¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í½»»µ¬ÌÏ¤Ï¤µ¤é¤ËËÄ¤é¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶âÍø¾å¾º¤Ë¤è¤ë¹ñºÄÈñ¤ÎÍøÊ§¤¤Èñ¤¬µÞÁý¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Í½»»ÊÔÀ®¤Î²áÄø¤Ç¤Ï³Æ¾ÊÄ£¤ÎÍ×µá¤¹¤ë·ÐÈñ¤¬ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤«¸·¤·¤¤ººÄê¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£