Mumeixxxが、9月3日に4thシングル「あのね あのね」を配信リリースすることを発表した。

今作もMumeixxx自身が作詞を担当。日々の中で感じる嫌なことや、自分の好きになれない部分も、見方を変えれば良いことや長所に繋がっていく。そんな前向きなメッセージと、日常のホンネを描いた一曲となっている。サウンド面では、前作に続きバンドサウンドを基調に展開。耳に残る中毒性と、心に寄り添う歌詞に注目して聴いてほしい。

さらにリリースを記念して、各音楽配信サイトやTikTokでキャンペーンの実施も決定。スペシャルプレゼントを用意した、期間限定の施策となっている。

4th配信シングル『あのね あのね』

2025年9月3日（水）リリース

配信リンク:https://Mumeixxx.lnk.to/anoneanonePR ■各音楽配信サイトキャンペーン内容

詳細：https://Mumeixxx.lnk.to/anoneanonePR ・Pre-add/Pre-save追加キャンペーン

Mumeixxx「あのね あのね」をApple MusicでPre-add、もしくはSpotifyでPre-saveしてご応募ください。 【特典】全員「Mumeixxxスマホ壁紙 あのね あのねver」

【応募期間】2025年8月29日（金）21:00〜2025年9月2日（火）23:59まで

【対象ストリーミングサービス】 Apple Music、Spotify ・LINE MUSIC 再生キャンペーン

対象期間中に再生回数に応じてご応募いただいた方下記の特典をプレゼント！ 【特典】

A賞 （3000回以上再生してご応募いただいた方から抽選で20名）

「【Mumeixxx】オンライン個別1on1トーク会」

B賞（2000回以上再生してご応募いただいた方から抽選で5名）

「名前呼びあのねボイス」

C賞（1000回以上再生してご応募いただいた方全員）

「Mumeixxxスペシャル動画 あのね あのねver.」 【応募期間】2025年9月3日（水）〜2025年9月30日（火）23:59まで ・TikTokキャンペーン内容

Mumeixxx「あのね あのね」公式音源を使用して、TikTokに「＃あのねあのね」「＃Mumeixxx」をタグ付け、Mumeixxx(@mumeixxx)TikTok公式アカウントをメンション、投稿してご応募ください 【特典】抽選10名：「サイン付ステッカー」

【特典】いいね上位投稿：Mumeixxxアカウントからいいね&コメント

【応募期間】2025年9月3日（水）〜2025年9月30日（火）23:59まで

※各キャンペーン応募方法は詳細ページよりご確認ください。