◇セ・リーグ 巨人4―3阪神（2025年8月29日 甲子園）

巨人の守護神、ライデル・マルティネス投手（28＝キューバ）が29日の阪神戦（甲子園）で12試合ぶり、今季46度目のリリーフ登板。中13日と久しぶりの登板ながら10球で3者凡退に仕留めて今季35セーブ目（3勝2敗3ホールド）をマークした。

4―3と1点リードの9回に5番手として登板。最初に打席へ迎えた小野寺をスプリットで遊ゴロに打ち取ると、代打・豊田はスプリットで空振り三振。そして、近本は153キロ直球で遊ゴロに仕留めて10球で3者凡退に斬って取った。

7月3日の阪神戦（甲子園）では9回無死満塁から豊田にサヨナラ犠飛を打たれ、開幕32試合目で今季初失点。開幕31試合連続無失点のセ・リーグタイ記録でストップとなったが、今度は豊田をきっちり空振り三振に打ち取った。

マルティネスは15日の阪神戦（東京D）で史上最速となる348試合目で通算200セーブを達成。だが、巨人はその後、大勝もしくは敗戦でマルティネスを投入する試合展開にはならず、この一戦を最後にマウンドから遠ざかっていた。