◇セ・リーグ 巨人4―3阪神（2025年8月29日 甲子園）

巨人の5年目右腕・山崎伊織投手（26）は29日に出場選手登録され、同日の阪神戦（甲子園）で今季20度目の先発登板。6回5安打1失点と好投して自己最多タイとなる今季10勝目（3敗）を挙げ、プロ3年目の2023年から3年連続3度目となる2桁勝利をマークした。

ここまで17試合で甲斐拓也捕手（32）とコンビを組んでいたが、甲斐が試合中のクロスプレーで骨折して離脱。この日は6月12日のソフトバンク戦（みずほペイペイD）以来78日ぶり今季3度目となる岸田行倫捕手（28）との先発バッテリーで試合に臨んだ。

初回を3者凡退で順調に立ち上がると、3回まで1安打無失点。内海投手コーチも「状態は凄くいい。抹消期間でリフレッシュし、良い状態で帰ってきてくれた。4連敗中のチームを勝ちに導けるような投球に期待したい」とコメントしたほどだった。

すると、味方打線が4回に泉口、岡本、岸田の3連打で1点先制。5回には山崎が相手先発左腕・大竹に適時打されて追いつかれたが、1―1で迎えた6回だった。

泉口、岡本の連打と岸田四球で1死満塁。ここでアクシデントにより大竹が降板し、緊急登板となった相手2番手右腕・ドリスからキャベッジが右中間フェンスを直撃する走者一掃の3点適時二塁打を放って勝ち越し。

その裏も無失点で投げ切った山崎は直後の7回、先頭で打席が回ると代打・浅野を出されて降板となった。

投球内容は6回で打者23人に対して93球を投げ、5安打1失点。5三振を奪い、与えた四球は2つ、直球の最速は150キロだった。

前回登板した15日の阪神戦（東京D）では4回に大山の2ランなどで一挙4点先制を許し、4回4安打4失点で降板。チームは山崎降板後に逆転勝ちを収めたため勝敗は付かなかったが、疲労も考慮されて翌16日に今季初の出場選手登録抹消となっていた。

3年連続の2桁勝利となった山崎。2023年は8月12日DeNA戦（東京D）で9勝目をマークしたあと6試合足踏みしてから、チーム最終戦の10月4日DeNA戦（東京D）で10勝目。2024年は8月27日ヤクルト戦（神宮）で9勝目をマークしたあと3試合足踏みしてから、チーム最終戦の10月2日DeNA戦（東京D）で10勝目となったが、今季の足踏みは1試合。自身のシーズン最多勝利をどこまで伸ばせるか、注目だ。

▼山崎 久しぶりの登板で、バックのいい守備に助けてもらいながら、粘り強く投げることができました。反省点もあるので、次の登板までにしっかり修正したいです。