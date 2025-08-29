¤Þ¤â¤Ê¤¯ÊÆ¸Ä¿Í½êÆÀ¡¦»Ù½Ð¡¢£Ð£Ã£Å²Á³Ê»Ø¿ô¤Ê¤É¤ÎÈ¯É½
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö£²£±»þ£³£°Ê¬¤ËÊÆ¸Ä¿Í½êÆÀ¡¦»Ù½Ð¡Ê7·î¡Ë¡¢²·Çäºß¸Ë¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¡Ê7·î¡Ë¡¢PCE²Á³Ê»Ø¿ô¡Ê7·î¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Í½ÁÛ¤ª¤è¤ÓÁ°²óÃÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¸Ä¿Í½êÆÀ¡¦»Ù½Ð¡Ê7·î¡Ë21:30
Í½ÁÛ¡¡0.4%¡¡Á°²ó¡¡0.3%¡Ê¸Ä¿Í½êÆÀ¡¦Á°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡0.5%¡¡Á°²ó¡¡0.3%¡Ê¸Ä¿Í»Ù½Ð¡¦Á°·îÈæ)
²·Çäºß¸Ë¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¡Ê7·î¡Ë21:30
Í½ÁÛ¡¡0.2%¡¡Á°²ó¡¡0.1%¡ÊÁ°·îÈæ)
PCE²Á³Ê»Ø¿ô¡Ê7·î¡Ë21:30
Í½ÁÛ¡¡0.2%¡¡Á°²ó¡¡0.3%¡ÊPCE²Á³Ê»Ø¿ô¡¦Á°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡2.6%¡¡Á°²ó¡¡2.6%¡ÊPCE²Á³Ê»Ø¿ô¡¦Á°Ç¯Èæ)
Í½ÁÛ¡¡0.3%¡¡Á°²ó¡¡0.3%¡Ê¥³¥¢PCE²Á³Ê»Ø¿ô¡¦Á°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡2.9%¡¡Á°²ó¡¡2.8%¡Ê¥³¥¢PCE²Á³Ê»Ø¿ô¡¦Á°Ç¯Èæ)
