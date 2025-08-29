Laura day romance、新曲「プラトニック」のリリースを発表
Laura day romanceが、9月17日に新曲「プラトニック」を配信リリースすることを発表した。
「プラトニック」は、現在制作中のアルバムから届けられる先行シングル。持ち味である繊細なボーカルとバンドのアンサンブルはそのままに、ベッドルームポップのような宅録的なアプローチも垣間見せ、アレンジやサウンド面でのさらなる進化と拡張を感じさせる意欲作となっている。
SpotifyとApple Musicでは「プラトニック」のPre-add/Pre-save（配信予約）もスタートしており、事前予約しておくことで配信開始後に楽曲がライブラリに自動で追加される。
Laura day romanceは、3月にリリースした楽曲「heart」がエンディング・テーマを務めるアニメ『アン・シャーリー』が現在NHK Eテレにて放送中。10月からは全国6都市を巡るライブツアー＜Laura day romance tour 2025 a perfect review＞を開催する。
「プラトニック」
2025年9月17日(水) 配信リリース
配信リンク(Pre-add/Pre-save)：https://lnk.to/Ldr_platonic
＜Laura day romance tour 2025 a perfect review＞
2025年10月03日（金）北海道・札幌cube garden
2025年10月19日（日）宮城・仙台darwin
2025年11月02日（日）大阪・BIGCAT
2025年11月09日（日）福岡・BEAT STATION
2025年11月16日（日）愛知・名古屋CLUB QUATTRO
2025年11月23日（日）東京・Zepp Shinjuku
チケット代：
・スタンディング ⼀般 5,500円（税込／ドリンク代別）
・スタンディング U-22割 4,500円（税込／ドリンク代別）
・スタンディング U-12割 3,000円（税込／ドリンク代別）（保護者同伴必須）
公演・チケット情報は公式サイトをご覧ください。
https://lauradayromance.com/
関連リンク
◆Laura day romance オフィシャルサイト
◆Laura day romance オフィシャルX
◆Laura day romance オフィシャルInstagram
◆Laura day romance オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Laura day romance オフィシャルTikTok