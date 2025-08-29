¥É¥ë¤¬¤¸¤ê¹â¡¢¥É¥ë±ß°ì»þ£±£´£·¡¥£³£±¥ì¥Ù¥ë¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö¸á¸å£¹»þ£³£°Ê¬¤ÎÊÆ£Ð£Ã£Å²Á³Ê»Ø¿ô¤ÎÈ¯É½¤ò¹µ¤¨¤Æ¡¢¥É¥ë¤¬¤¸¤ê¹â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï147.31¶áÊÕ¤Ë¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1653¶áÊÕ¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.3446¶áÊÕ¤ËËÜÆü¤Î°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¡£
USD/JPY¡¡147.26¡¡EUR/USD¡¡1.1658¡¡GBP/USD¡¡1.3452
