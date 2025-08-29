崎山蒼志×Mega Shinnosuke×紫 今、コラボ曲「人生ゲーム」MV公開。監督はMega Shinnosuke
崎山蒼志とMega Shinnosuke、紫 今がコラボした楽曲「人生ゲーム」のMVが公開された。
監督はMega Shinnosuke。これまで「愛とU」や最新作「ナードと天使」など自身のMVは数多く手がけてきたMega Shinnosukeだが、今回コラボとなった「人生ゲーム」でも監督を務めた。
さらに、Music Videoの撮影場所は、人生の原点でもある崎山蒼志の実家。「自分の実家にMegaくんと今さんがいるのが不思議」と話す崎山。実家のリビングや階段、崎山の部屋を舞台に3人のグルーヴがぎゅっと詰まった、遊び心満載のMVとなっている。
崎山蒼志×Mega Shinnosuke×紫 今「人生ゲーム」
2025年8月20日（水）配信リリース
https://lnk.to/Jinseigame
崎山蒼志 情報
■リリース情報
「ダイアリー」
10月3日より放送 TVアニメ「SANDA」エンディングテーマ
10月3日(金)0:00先行リリース
10月22日(水)シングルCDリリース
Pre-ad Pre-save：https://sakiyamasoushi.lnk.to/DiaryPAPS
CD予約：https://sakiyamasoushi.lnk.to/Diary
■完全生産限定盤
￥1,800（税込）／￥1,636（税抜） SRCL-13423
アニメ書下ろしイラストジャケ写／7インチ特別パッケージ仕様
【収録曲】
1． ダイアリー
2． Eden pt.2
3． ダイアリー -Instrumental-
【対象店舗/特典内容】
購入者対象オリ特 ※絵柄は後日公開
Amazon.co.jp：メガジャケ
楽天ブックス：スマホサイズブロマイド
セブンネット：ピック
ソフマップ：アクリルコースター
アニメイト：ましかくブロマイド
応援店：スマホステッカー
■ライブ情報
＜弾き語りツアー2025『ダイアリー』＞
・10月18日(土)【韓国】WEST BRIDGE 弘大
・10月26日(日)【広島】広島 Live space Reed
・11月7日(金)【宮城】仙台 ROCKATERIA
・11月9日(日)【北海道】札幌 Bassie Hall
・11月15日(土)【石川】金沢GOLD CREEK
・11月24日(月・祝)【東京】恵比寿LIQUID ROOM
・11月28日(金)【大阪】大阪 LIVE HOUSE Banana Hall
・11月30日(日)【香川】高松DIME
・12月5日(金)【愛知】名古屋 CLUB QUATTRO
・12月7日(日)【福岡】福岡 DRUM Be-1
【チケット】
＜韓国公演＞■一般：88,000₩
YES24チケット：https://ticket.yes24.com/
＜日本国内公演＞
■一般：5,000円／学生割チケット：4,000円
※全自由／※お一人様4枚まで／※小学生以上チケット必要 / 未就学児入場不可／※ドリンク代別
■プレイガイド・イベンター先行受付：抽選受付期間：8月2日(土)10:00〜
■一般：9月20日(土)10:00
チケットぴあ：https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=I7120007
ローソンチケット：https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=388385
イープラス：https://eplus.jp/sf/word/0000122320
＜弾き語りワンマンライブ＞
2025年8月30日(土) 東京・大手町三井ホール
『いつかみた国(独奏・2025)』 開場 15:00 / 開演 15:30
『i 触れる SAD UFO(独奏・2025)』 開場 18:00 / 開演 18:30
【チケット】5,500円 ※全自由席／※別途ドリンク代600円
チケットぴあ https://w.pia.jp/t/sakiyamasoushi-dokusou/
ローソンチケット https://l-tike.com/sakiyamasoushi/
イープラス https://eplus.jp/sakiyamasoushi/
■崎山蒼志
オフィシャルサイト： https://sakiyamasoushi.com/
X/Twitter： https://twitter.com/soushiclub
Instagram： https://www.instagram.com/soush.i_sakiyama/
You Tube： https://youtube.com/@SoushiSakiyama
TikTok： https://www.tiktok.com/@sakiyamasoushi_official
Mega Shinnosuke 情報
■リリース情報
「青春ごっこ」
URL：https://mega-shinnosuke.lnk.to/seisyun-gokko
配信日：2025年8月22日（金）
M1.青春ごっこ
M2.青春ごっこ(Sped Up Ver.)
■ライブ情報
＜2026年ワンマンツアー＞
2026年
1/10(土)：福岡BEAT STATION
1/11(日)：広島 Live Space Reed
1/17(土)：大阪BIG CAT
1/18(日)：名古屋CLUB QUATTRO
1/24(土)：札幌 cube garden
1/31(土)：仙台 MACANA
2/08(日)：東京Zepp Diver City(TOKYO)
前売りチケット：5,000円+D代
※18歳以下の方は、会場にて￥1,200キャッシュバック
total info. ライブマスターズ（03-6379-4744）
■Mega Shinnosuke
HP： https://megashinnosuke.com/
X/Twitter： https://x.com/megashinnosuke
Instagram： https://www.instagram.com/megashinnosuke/
YouTube Channel： www.youtube.com/@megashinnosuke3387
TikTok： https://www.tiktok.com/@megashinnosuke
紫 今 情報
■リリース情報
「八月の花火」
2025年8月27日(水)配信
事前予約：https://mulasakiima.lnk.to/unfadingsummer
■ライブ情報
＜Backrooms Parade＞
2025年11月6日（木）代官山SPACE ODD
開場：18:30／開演：19:00
スタンディング ￥4,800（税込）
ローソン先行
受付：2025/8/29(金)19:00〜2025/9/8(月)23:59
https://l-tike.com/mulasaki-ima/
■紫 今
HP： https://mulasaki-ima.com
X/Twitter： https://x.com/MulasakiIma
Instagram： https://www.instagram.com/mulasakiima/
YouTube Channel： https://www.youtube.com/@mulasakiima
TikTok： https://www.tiktok.com/@mulasakiima