◇セ・リーグ 巨人4―3阪神（2025年8月29日 甲子園）

巨人は敵地で阪神相手に逃げ勝って連敗を4でストップ。今季ワーストタイの借金3を阻止して借金1とした。

4回に1死から泉口、岡本、岸田のクリーンアップトリオが3連打して1点先制。前回対戦した7月2日（甲子園）に8回零封された相手先発左腕・大竹から今季12イニング目で初得点をもぎ取った。

5回には大竹の適時打で同点とされたが、1―1で迎えた6回には泉口、岡本の連打と岸田四球で1死満塁。ここでアクシデントにより大竹が降板し、緊急登板となった相手2番手右腕・ドリスからキャベッジが右中間フェンスを直撃する走者一掃の3点適時二塁打を放って勝ち越し、これが決勝点。

8回には4番手右腕・大勢が森下、佐藤輝に2者連続本塁打されて1点差に迫られたが、9回を守護神マルティネスが締めくくった。

今季初の出場選手登録抹消を経て中13日で先発した5年目右腕・山崎は6回5安打1失点と好投して2試合ぶり、自己最多タイとなる今季10勝目（3敗）。プロ3年目の2023年から3年連続2桁勝利をマークしている。

▼山崎 久しぶりの登板で、バックのいい守備に助けてもらいながら、粘り強く投げることができました。反省点もあるので、次の登板までにしっかり修正したいです。

▼キャベッジ 打ったのはストレートです。勝ち越すことが出来て良かったです。