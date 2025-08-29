タレントのかとうれいこ（56）が29日、自身のインスタグラムを更新。10月3日に27年ぶりの写真集を発売することを報告した。

かとうは「かとうれいこ27年ぶり最新写真集『AROUND』（講談社）が10月3日(金)に発売します」とし「27年ぶり?!多分私が1番びっくりしています」とつづった。

さらに「素敵なチームの皆さんと初めて訪れたオーストラリアで、大人の夏を撮影していただきました 20代を一緒に駆けてきてくれた皆さんはもちろん、同世代の女性にも見ていただきたい、そんな大切な作品です」と説明。

「皆さんにそっと寄り添える様な、時々見返したくなる様な、そんな写真集になってくれたら嬉しいです」と願った。

かとうは、1989年に「クラリオンガール」に選出されたのを皮切りにグラビアや写真集が爆発的な人気を誇り、「イエローキャブ」所属のグラビアアイドルとして一世を風靡した。歌手にも挑戦し、2001年にプロゴルファー・横尾要と結婚。家庭に専念していたが、2012年に芸能界へ復帰。昨年12月20日発売の「FRIDAY」（講談社）で、26年ぶりにグラビア復活を果たし、大きな話題となっていた。