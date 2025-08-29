Bimi¡¢±Ç²è¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥«¥°¥ä¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¡ÖJealous¡×ÇÛ¿®·èÄê¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø£Ò¡Ù¤òÄó¤²¤¿¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¤¥ÖBlu-rayÈ¯Çä·èÄê¤â
Bimi¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖJealous¡×¤ò9·î14Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦¹ÓËÒ·ÄÉ§¤È¿¢ÅÄ·½Êå¤¬¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ë±Ç²è¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥«¥°¥ä¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°Û¹ñ´¶¤Î°î¤ì¤ë²»·Ê¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊÏÂÀ½¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ó¡¼¥È¤Ë¡¢Bimi¤ÎàØÌÔ¤Ê¥ô¥©¡¼¥«¥ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¸÷¤ë¹ÅÅÙ¶¯¤á¤Î³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢9·î14Æü¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¸þ¤±¡¢³Ú¶Ê¤ÎÇÛ¿®Í½Ìó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£Apple Music / Spotify¤Ë¤Æ¡ÖJealous¡×¤òÇÛ¿®Í½Ìó¤¹¤ë¤È¡¢Bimi¤Î¸ÂÄêÆ°²è¥³¥á¥ó¥È¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÇÛ¿®Í½Ìó¤ò¤¹¤ë¤ÈÇÛ¿®ÆüÅöÆü¤Ë¼«Æ°¤Ç¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢±Ç²è¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥«¥°¥ä¡Ù¤Ï2025Ç¯10·î31Æü¤ËÅìµþ¡¦¥°¥é¥ó¥É¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓÂÞÂ¾¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥á¥¸¥ã¡¼1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø£Ò¡Ù¤òÄó¤²¤ÆÁ´¹ñ10ÅÔ»Ô¤ò²ó¤Ã¤¿¡ãBimi Release Party Tour 2025 -£Ò-¡ä¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ý¤á¤¿¥é¥¤¥ÖBlu-ray¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê¡¢Í½Ìó¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø£Ò¡Ù¤ËµÒ±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ²Î¾§»²²Ã¤·¤¿Whoopee Bomb¡¢ÄÇÌ¾º´Àé»Ò¡¢Sit¡Êfrom COUNTRY YARD, mokuyouvi¡Ë¡¢YUKI¡Êfrom MADKID¡Ë¡¢Ï¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¡Ê°Ê¾å¡¢¸Þ½½²»½ç¡Ë¤â½Ð±é¤·¤¿Spotify O-EAST¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤òÁ´ÊÔ¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤ËÆÃÅµ±ÇÁü¤È¤·¤Æ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü¡ÈBehind the Scene¡ÖBimi Release Party Tour 2025 -£Ò-¡×¡É¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Í½Ìó¼Ô¤¬ÃêÁªÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Bimi¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ëÀ¸¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¾å±Ç²ñ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢Bimi¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥ÈDJ¤òÌ³¤á¤ëDJ dip¤â·Þ¤¨¤¿ÆâÍÆ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½ªÎ»¸å¤Ë¤ÏBimiËÜ¿Í¤«¤é¡¢¤ªÎé¤ÎÉÊ¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤ª¸«Á÷¤ê¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÃêÁªÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ÎÍ½Ìó¤Ï9·î16Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¤Ê¤ªBimi¤Ï¡¢9·î15Æü¤Ë¡ãLive Galley #06 -Jealous-¡ä¡¢10·î12Æü¤Ë¡ãLive Galley #07 -2nd Anniv. side AICHI-¡ä¡¢10·î17Æü¤Ë¡ãLive Galley #08 -2nd Anniv. side TOKYO-¡ä¤¬¤½¤ì¤¾¤ì·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£10·î12Æü³«ºÅ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖBimi Listeners Selection Setlist¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢ÅöÆü¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹³Ú¶Ê¤ò¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç·èÄê¤¹¤ë´ë²è¤ò¼Â»ÜÃæ¤À¡£ÅêÉ¼´ü´Ö¤Ï9·î30Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢8·î31Æü¤Ë¤Ï¼«¿È3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBimi POP UP 2025 -ÍðÃÔµ¤-¡×¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÃæ¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢10·î11Æü¤Î¡ãFM802 MINAMI WHEEL 2025¡ä¡¢10·î18Æü¡ãCITY GARDEN 2025¡ä¤Ø¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¶Ê¤Î¡ÖUnique¡×¤Ï2025Ç¯10·î1Æü22»þ¤è¤êTOKYO MX¡¢22»þ30Ê¬¤è¤êBSÆü¥Æ¥ì¤ÇÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ¡Øgift¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢Bimi¤Î¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤Ï¸ø¼°HP¡¦SNS¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÇÀ§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖJealous¡×
2025Ç¯9·î14Æü¡ÊÆü¡ËÇÛ¿®
ÇÛ¿®Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://oysy.lnk.to/JealousPR
¢£¡ØBimi Release Party Tour 2025 -£Ò- at Spotify O-EAST¡ÒBlu-ray¡Ó¡Ù
2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¡§https://kingeshop.jp/shop/g/gNXD-1119/?elr=46544
¡ûBlu-rayÈÇ¡¡¢¨ELR Store¸ÂÄê
ÉÊÈÖ¡§NXD-1119 ¡¡¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¡§Blu-ray
²Á³Ê¡§\7,000
¡¦¼ýÏ¿ÆâÍÆ
Bimi Release Party Tour 2025 -£Ò- at Spotify O-EASTËÜÊÔ
¡¦ÆÃÅµ±ÇÁü
Behind the Scene¡ÖBimi Release Party Tour 2025 -£Ò-¡×
¢¡Í½ÌóÆÃÅµ
Bimi Release Party Tour 2025 -£Ò- at Spotify O-EAST¡ÒBlu-ray¡Ó¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¾·ÂÔ¥¤¥Ù¥ó¥È
¾ÜºÙ¡§https://bimi-official.com/news/965/
¡û¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆü»þ¡§
¡2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë1Éô¡§OPEN11:30/START12:00¡¿´°Á´Âà´Û»þ´Ö¡§13:50¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë2Éô¡§OPEN14:30/START15:00¡¿´°Á´Âà´Û»þ´Ö¡§16:50¡ÊÍ½Äê¡Ë
£2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë2Éô¡§OPEN17:30/START18:00¡¿´°Á´Âà´Û»þ´Ö¡§19:50¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡û¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
1Éô¡§Release Party Tour 2025 -£Ò- Bimi Best Select Scene À¸¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¾å±Ç²ñpart1.
2Éô¡§Release Party Tour 2025 -£Ò- Bimi Best Select Scene À¸¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¾å±Ç²ñpart 2.
3Éô¡§Release Party Tour 2025 -£Ò- DJ dip Best Select Scene ¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¾å±Ç²ñ
¡Ê¥²¥¹¥È¡§DJ dip¡Ë
¡û²ñ¾ì¡§ÅÔÆâË¿½ê¡Ê¢¨ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Î¤ß¡¢²ñ¾ì¤Ï¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢¨Æþ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå¡ï500¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û»²²ÃÊýË¡
ELR Store¤Ë¤Æ¡¢¡ÖBimi Release Party Tour 2025 -£Ò- at Spotify O-EAST¡×¤ò´ü´ÖÆâ¤Ë¤´Í½Ìó¤ÇÃêÁª¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ûÃêÁªÂÐ¾Ý¾¦ÉÊÍ½Ìó´ü´Ö
2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë21:00 ¡Á 2025Ç¯9·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
¡ûÅöÁªÈ¯É½
2025Ç¯9·î29Æü¡Ê·î¡Ë17»þ°Ê¹ß½ç¼¡¤´°ÆÆâ
◾️¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¢¡¡ãBimi Live Galley #06 -Jealous-¡ä¡¡¢¨¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È
ÆüÄø¡§2025Ç¯9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë³«¾ì 16:00 / ³«±é 17:00
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦½ÂÃ«Spotify O-WEST
¾ÜºÙURL¡§ https://bimi-official.com/live/885/
¢¡¡ãFM802 MINAMI WHEEL¡ä
½Ð±éÆü¡§2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¾ÜºÙURL¡§https://minamiwheel.jp/
¢¡¡ãBimi Live Galley #07-2nd Anniv. side AICHI-¡ä
ÆüÄø¡§2025Ç¯10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë³«¾ì 16:00 / ³«±é 17:00
²ñ¾ì¡§°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°BOTTOM LINE
¾ÜºÙURL¡§https://bimi-official.com/live/886/
¥Á¥±¥Ã¥È¡§¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡§¡ï7,700¡ÊÀÇ¹þ / À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤¡Ë
°ìÈÌÀèÃåÈÎÇä¡§https://l-tike.com/bimi/
¢§¡ãBimi Listeners Selection Setlist¡ä
URL¡§https://bimi-official.com/news/951/
ÅêÉ¼´ü´Ö¡§8·î11Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë20:00¡Á9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
¢¡¡ãBimi Live Galley #08 -2nd Anniv. side TOKYO-¡ä
ÆüÄø¡§2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë³«¾ì 18:00 / ³«±é 19:00
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦½ÂÃ«duo MUSIC EXCHANGE
¾ÜºÙURL¡§https://bimi-official.com/live/887/
¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¡§¡ï7,700¡ÊÀÇ¹þ / À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤¡Ë
°ìÈÌÀèÃåÈÎÇä¡§https://l-tike.com/bimi/
¢¡¡ãCITY GARDEN 2025¡ä
ÆüÄø¡§2025Ç¯10·î18Æü¡Ê¶â¡Ë³«¾ì 13:00 / ³«±é 14:00
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦Ë½§PIT
¾ÜºÙURL¡§https://www.citygarden.info/
¥Á¥±¥Ã¥È¡§°ìÈÌ\8,800¡¿U18³ä \5,900
¢¨ÊÌÅÓ 1 ¥É¥ê¥ó¥¯Âå¡¢4 ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×¡£
¢¨ºÂÀÊ·ÁÂÖ:Á´¼«Í³
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Bimi ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡Bimi ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡Bimi ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram