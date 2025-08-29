²¤½£¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹LÃêÁª¡¡³ùÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤ÈËè·§AZ¤¬ÂÐÀï¡¡º´Ìî³¤½®¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¥Ê¤È
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î²¤½£¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª¤¬29Æü¤Ë¥â¥Ê¥³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢1¼¡¥ê¡¼¥°¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£½Ð¾ì36¥Á¡¼¥à¤¬°Û¤Ê¤ë6¥Á¡¼¥à¤È¥Û¡¼¥à¤È¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç3»î¹ç¤º¤ÄÀï¤¤¡¢¾å°Ì8¥Á¡¼¥à¤¬¼«Æ°Åª¤Ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¡£9°Ì¤«¤é24°Ì¤Þ¤Ç¤Î16¥Á¡¼¥à¤¬¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç»Ä¤ê¤Î8ÏÈ¤òÁè¤¦¡£
¡¡ÆüËÜÁª¼ê½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï³ùÅÄÂçÃÏ¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤¬Ëè·§ÚðÌð¤ÎAZ¥¢¥ë¥¯¥Þ¡¼¥ë¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤Ê¤É¤ÈÂÐÀï¡£º´Ìî³¤½®¤é¤Î¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤Ï¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¥Ê¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤Ê¤É¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¡ãÆüËÜÁª¼ê½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¡ä
¡¡¡Ú¡Ê1¡ËAZ¥¢¥ë¥¯¥Þ¡¼¥ë¡áËè·§ÚðÌð¡Û¢§¥Û¡¼¥à¡á¡Ê1¡Ë¥¹¥í¥Ð¥ó¡¦¥Ö¥é¥¹¥Á¥é¥Ð¡Ê3¡Ë¥ä¥®¥¨¥í¥Ë¥¢¡¦¥Ó¥ã¥¦¥£¥¹¥È¥¯¡Ê6¡Ë¥·¥§¥ë¥Ü¡¼¥ó¢§¥¢¥¦¥§¡¼¡á¡Ê2¡Ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¡Ê4¡Ë¥É¥ê¥¿¡Ê5¡ËAEK¥é¥ë¥Ê¥«
¡¡¡Ú¡Ê2¡Ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¡á³ùÅÄÂçÃÏ¡Û¢§¥Û¡¼¥à¡á¡Ê1¡ËAZ¥¢¥ë¥¯¥Þ¡¼¥ë¡Ê4¡Ë¥¯¥ª¥Ô¥ª¡Ê5¡ËAEK¥é¥ë¥Ê¥«¢§¥¢¥¦¥§¡¼¡á¡Ê2¡Ë¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥¡¼¥¦¡Ê3¡Ë¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¡Ê6¡Ë¥·¥§¥ë¥Ü¡¼¥ó
¡¡¡Ú¡Ê3¡Ë¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡áº´Ìî³¤½®¡¢Àîºêñ¥ÂÀ¡Û¢§¥Û¡¼¥à¡á¡Ê1¡Ë¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¥Ê¡Ê4¡Ë¥º¥ê¥Ë¥¹¥¡Ê5¡Ë¥µ¥à¥¹¥ó¥¹¥Ý¥ë¢§¥¢¥¦¥§¡¼¡á¡Ê2¡Ë¥ì¥Õ¡¦¥Ý¥º¥Ê¥Ë¡Ê3¡Ë¥ª¥â¥Ë¥¢¡Ê6¡Ë¥¯¥é¥¤¥ª¥Ð
¡¡¡Ú¡Ê3¡Ë¥ä¥®¥¨¥í¥Ë¥¢¡¦¥Ó¥ã¥¦¥£¥¹¥È¥¯¡á¾®ÎÓÍ§´õ¡Û¢§¥Û¡¼¥à¡á¡Ê2¡Ë¥é¥è¡¦¥Ð¥ê¥§¥«¥Î¡Ê4¡Ë¥¯¥ª¥Ô¥ª¡Ê6¡Ë¥Ï¥à¥ë¡¼¥ó¢§¥¢¥¦¥§¡¼¡á¡Ê1¡ËAZ¥¢¥ë¥¯¥Þ¡¼¥ë¡Ê3¡Ë¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¡Ê5¡Ë¥·¥å¥±¥ó¥Ç¥£¥¢
¡¡¢¨¡Ê¡¡¡Ë¤Ï¥Ý¥Ã¥È