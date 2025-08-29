ピジョンが販売する、国内市場シェアNo.1（ピジョン調べ（2024年インテージPOS全国ベビーショップ・ドラッグストア合算拡大推計値による金額シェア））の哺乳びん「母乳実感」をはじめとする大人気育児用品7種をミニチュアにした「ピジョンミニチャーム」が、バンダイが展開する「ガシャポン」に9月第1週から順次登場する。

60年以上にわたり家族へ製品やサービスを提供してきた同社は、赤ちゃんにやさしい未来の実現を目指している。同企画（同企画は、2018年に御茶の水美術専門学校の産官学連携授業において、当時の学生の人々から提案してもらったアイディアを基に、社内有志によって実現化した）は、現在育児中の人、子育てを終えた家族や祖父母の人々に思い出のアイテムとして楽しんでもらうとともに、日常生活の中で育児用品に触れる機会の少ない人や学生の人々にも、「ピジョンミニチャーム」を通じて赤ちゃんのいる暮らしを身近に感じるきっかけを作りたいという想いから、社員有志のプロジェクトによって実現した。

「ピジョンミニチャーム」のラインアップは、国内市場シェアNo.1の哺乳びん「母乳実感」をはじめとした、同社の代表的かつ多くの消費者に使用されている商品から選定した全7種。実物の細部まで忠実に再現することを目指し、ベビー全身泡ソープにはポンプ部分を実際に押せるしかけも備えている。ボールチェーン付きなので、ポーチやバッグなどに取り付けて持ち歩くのはもちろん、ミニチュアフィギュアとして部屋に飾っても楽しめる。

同社は、より多くの人々に赤ちゃんのいる暮らしを身近に感じてもらい、赤ちゃんや育児への理解が広がることで、ママ・パパにとって安心できる環境、そして赤ちゃんにやさしい未来へとつながっていくことを願っている。

［小売価格］1回300円（税込）

［発売日］9月第1週から順次

ピジョン＝https://www.pigeon.co.jp