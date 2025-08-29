◇プロ野球セ・リーグ 巨人 4-3 阪神(29日、甲子園球場)

巨人は阪神との3連戦、カード初戦を取り連敗を4で止めました。

巨人打線は4回、阪神・先発の大竹耕太郎投手から泉口友汰選手、岡本和真選手、岸田行倫選手の3連打で1点を先制します。

5回に同点追いつかれましたが6回には、泉口選手、岡本選手の連打、さらに岸田選手が四球を選び、満塁のチャンスを作ります。ここで阪神はドリス投手をマウンドに上げましたが、6番・キャベッジ選手が4球目のツーシームをとらえ、右中間フェンス直撃の走者一掃タイムリーツーベースを放ち、3点を勝ち越しました。

巨人先発の山粼伊織投手は6回まで投げ、5奪三振1失点と好投。7回はケラー投手と中川皓太投手が無失点に抑えます。

しかし8回に大勢投手がマウンドに上がると森下翔太選手と佐藤輝明選手に連続のソロホームランを浴び1点差に迫られます。

それでも9回はマルティネス投手が3人で終わらせ、4−3で勝利しました。

接戦をものにした巨人は連敗を4で止め、勝利投手となった山粼伊織投手がリーグ3位タイの10勝目（3敗）をあげています。