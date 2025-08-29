森永製菓は、バータイプで手軽に美味しく栄養素を補給できる「inバー」シリーズから、1本で動き続けるための持続的なエネルギーをチャージできる「inバーエネルギー＜サツマイモ＞」を9月9日からAmazon、セブン−イレブン店舗（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県限定）（一部店舗ではお取り扱いのない場合がある）で発売する。

同商品は、1本200kcalでいつでも手軽にエネルギー摂取が可能な栄養補助食品。忙しい日々で食事に十分な時間が取れない、それでも動き続けなくてはいけないエッセンシャルワーカーに向けて商品を開発した。「持続型糖質 パラチノース」を配合し、動き続けるためのエネルギーをチャージできる。また、自治医科大学救命救急センターと整形外科で働く医師の人々に「inバーエネルギー＜サツマイモ＞」を試食してもらい、働き方の実態や商品の感想についてヒアリングを行ったところ、82％の人が“仕事中に食べたい”と回答した（同社調べ（「森永製菓新製品に関するアンケート」2025年2月実施／自治医科大学救命救急センター・整形外科で働く医師34名対象））。

時間がなく、それでも動き続けなくてはいけない毎日を過ごす人々のウェルネスライフを、手軽においしくエネルギー補給ができる「inバーエネルギー＜サツマイモ＞」の発売を通じてサポートしていく考え。

「inバーエネルギー＜サツマイモ＞」は、ゆっくり吸収される性質を持つ、植物由来のエネルギー源「持続型糖質 パラチノース」を配合し、持続的にエネルギーを供給できる。また、カフェイン15mgを配合。エネルギー源イメージのあるサツマイモ味を選定し、小腹を満たす自然な甘さの味わいに仕上げた。

食事に十分な時間が取れないため、素早く簡単にとれるエネルギーを摂取したいときや、長時間持続するエネルギーが必要なとき、外勤や移動中など、手を汚さずに手軽に食べたいときなどにおすすめだという。

［小売価格］184円（税込）

［発売日］9月9日（火）

森永製菓＝https://www.morinaga.co.jp