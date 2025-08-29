突然の雨にも強烈な日差しにも即対応。最速2秒収納、約185gの“毎日持てる傘”

今や日常的に携行するのが当たり前になった感のある折り畳み傘。最近は軽量かつコンパクトにまとめられるタイプがトレンドになっています。嵩張りを気にせず持ち運べるようになった一方で、昔からあまり変わっていないのが開いた傘を閉じる作業の面倒さ。キレイに畳むことができず、もこもこと不格好なままで閉じちゃっているという人も多いのではないでしょうか。

そんな折り畳み傘にありがちな悩みを解決した”最速2秒（※）でできる収納”機能を備え、累計販売本数が2400万本を超えるベストセラーを記録しているウォーターフロントの折り畳み傘「ポケフラット」より、待望の最新モデル「ポケフラット クイック」（2228円〜 8月28日現在）がMakuake登場。

※ウォーターフロント調べ

収納時のさらなる薄型化と軽量化に加え、素早くスムーズに畳める独自構造、さらに晴れた日でも日傘として使える紫外線カット機能も有するなど、令和の折り畳み傘に求められる機能をほぼカバーした充実の設計を備えています。

折り畳み時（収納時）のサイズが長さ約24×幅約6.5×厚さ約2.5cmと超薄型かつコンパクトになり、重さも約185gと軽量。バッグに入れておいても存在を忘れてしまうほど。さらに開いたときのサイズが直径約100cm×親骨長が約55cmと大きめ。

また、特許技術を用いた骨構造に加え、傘の生地には半永久的に効果が維持される形状記憶のPETフィルム加工を施したことで、超薄型のまま簡単かつ素早く畳めるのが特長。駅の改札口や玄関先でもさっとキレイに畳める嬉しい設計となっています。

傘の生地は最大UVカット率98％・UPF+50と強力な紫外線カット機能があり、急な雨への備えとしてはもちろんのこと晴れた日でも気兼ねなく持ち歩けます。カラーはブラック、グレー、ダークネイビーの3色が用意されています。

男女を問わず使えるシンプルなデザインと色味、高い機能性と収納性を備えながら3000円を切る抜群のコストパフォーマンスと、随所に大きな魅力を携えた「ポケフラット クイック」。日傘にも使うことを考えると、毎日持ち歩きたいわけで、これだけ軽くてスリムなら助かりますよね。

