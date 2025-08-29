¹ÅçÉûÃÎ»ö¤¬Î©¸õÊäÄ´À°¡¡ÃÎ»öÁª¡¢¼Â¼Á¸å·Ñ´Þ¤ß¤«
¡¡Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦¹Åç¸©ÃÎ»öÁª¡Ê10·î23Æü¹ð¼¨¡¢11·î9ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë¡¢²£ÅÄÈþ¹áÉûÃÎ»ö¡Ê54¡Ë¤¬Î©¸õÊä¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬29Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£4´üÌÜ¤Î¸½¿¦Åòºê±ÑÉ§»á¡Ê59¡Ë¤ÏÉÔ½ÐÇÏ°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¡£¼Â¼ÁÅª¤Ê¸å·Ñ´Þ¤ß¤Ç¡¢Åòºê»á¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¸©µÄ²ñ²ñÇÉ¤äÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë²£ÅÄ»á¤Ø¤Î»Ù±ç¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤òµÞ¤°¡£
¡¡²£ÅÄ»á¤Ï¶á¤¯Àµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃÎ»öÁª¤Ç½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤·¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¹Åç¸©½Ð¿È¤Î²£ÅÄ»á¤ÏÅìÂçÂ´¶È¸å¡¢1995Ç¯¤ËÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤ËÆþ¾Ê¡£ÉÙ»³¸©ÉûÃÎ»ö¡¢Æâ³Õ¿Í»ö¶ÉÃ´ÅöÆâ³Õ¿³µÄ´±¤ò·Ð¤Æ¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¹Åç¸©ÉûÃÎ»ö¤Ë½¢¤¤¤¿¡£