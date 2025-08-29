グンゼは、8月27日に、アンダーウェアブランド「BODY WILD（ボディワイルド）」から、発売以来280万枚を超えるヒットボクサーパンツ「AIRZ（エア―ズ）」をリニューアルする。「AIRZ」は、あって当たり前だった腰ゴムをなくし、圧倒的な解放感を実現したボクサーパンツ。今回のリニューアルにおいては、細部を極める設計のチューンアップで裾のずり上がりにくさや、フィット感の更なる向上を目指した。商品のローンチに合わせて、プロダクトの機能性を象徴する新CMを同日WEB公開する。

ブランドデビュー以来、革新的な技術でデザイン性と快適性を追求し、日本のアンダーウェア市場を牽引してきた「BODY WILD」。「AIRZ（エアーズ）」は、同ブランドの代表的な技術である「CUT OFF（カットオフ）」をフル活用することで、腰ゴムをなくし、ウエスト部と裾を切りっぱなしで仕上げた、次世代型ボクサーパンツとなっている。

発売以来、圧倒的な解放感、ストレスフリーな穿き心地を多くの消費者に支持され、100万枚を超えれば大ヒットといわれるメンズアンダーウェア市場において、累計出荷枚数が280万枚を突破（7月時点）。同ブランドの代表的なプロダクトになっている。

AIRZの標準スペックは、一般的な腰ゴムのある商品と比べ、腰回りの着用圧を4割も抑えた。ウエストと裾は、ほつれにくい切りっぱなし仕様、縫い目も少なく、肌への物理的刺激を軽減する。生地全体でホールドする独自設計で、ずり下がらず、締め付けない絶妙なフィット感となっている。



「AIRZ（エアーズ）」

今回のリニューアルでは、より細部を極め、締め付け感がなく、まるで「着用していないような」穿き心地をさらにアップデート。腰ゴムをなくしても、生地全体で包み込む設計のためズレることもなく、素肌に吸い付くようなフィット感が得られる。従来生地と比較して、約8％の軽量化に成功。さらに幅方向の伸縮性も向上させた。裾丈を長めに改良し、前後差をつけることで、裾のずり上がりを軽減し、幅広い体型に対応し、さら快適に着用してもらえるよう進化した。

新CMでは、「AIRZ」をテーマに、細部を極める“プロダクトデザイン”のカッコよさと、これまでの常識を覆し、新たな挑戦を後押しする「BODY WILD」のフィロソフィを表現した。

［小売価格］1650円（税込）

［発売日］8月27日（水）

