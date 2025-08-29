「西武−オリックス」（２９日、ベルーナドーム）

元ＳＫＥ４８で女優の松井玲奈（３４）がファーストピッチに登場した。

ファンの拍手を受けてマウンドへ。投球は届かなかったが「練習は何度かノーバンで投げられていて本番では叶わなかったですが、まっすぐボールを投げられたので良かったです！」と充実の笑みを浮かべた。

２０１５年にＳＫＥ４８を卒業。ＳＮＳでは「可愛かった」、「クッソ美人やな」、「大人になったなぁ」、「本当に可愛い」、「細いなー」などの声が上がった。

初のセレモニアルピッチに臨むにあたり、練習を重ねたという。「セレモニアルピッチの練習は舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』のキャストの高山璃子さん（デルフィー役）と劇場で行い、まっすぐ投げるコツを教えていただきました。点数をつけるなら、６５点です。次回はもっと肩を鍛えて、またチャレンジしたいです！」とリベンジへの思いも語った。

現在、ＴＢＳ赤坂シアターで上演中の舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」でハーマイオニー・グレンジャー役を演じている。球場の熱気にも触れ、「ベルーナドームに入った瞬間にライオンズファンの熱い声援を感じました。舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』も熱い舞台を繰り広げているので、ぜひ魔法を感じに赤坂まで遊びにきてください！」とコメントした。